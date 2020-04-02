Путин продлил выходные в России из-за коронавируса до 30 апреля

Глава государства Владимир Путин обратился к гражданам России.

В ходе выступления, которые транслируют в настоящее время все федеральные телевизионные каналы страны, президент объявил о продлении в РФ выходных до конца месяца.

По словам российского лидера, в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 выходные в РФ продлены до 30 апреля.

При этом работодатели должны сохранить все выплаты работникам.

Напомним, 25 марта президент во время обращения к гражданам страны объявил выходные с 28 марта по 5 апреля.

По данным оперативного штаба, общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России выросло за истекшие сутки на 771. В общей сложности в России насчитывается по данным на 2 апреля 3,5 тыс. инфицированных COVID-19. По уточненным данным заражения зафиксированы в 29 регионах страны.

Наибольшее число заболевших коронавирусом за стуки выявлено в Москве – 595 новых случаев, 43 случая зафиксировано в Подмосковье, 22 – в Санкт-Петербурге. Также выявлено 10 больных в Нижегородской области, 11 инфицированных – в Ленинградской области. 10 человек – в Дагестане.

Согласно информации Роспотребнадзора, по состоянию на 08:00 мск 2 апреля, в мире было зафиксировано 933 679 подтверждённых случая коронавируса, суточный прирост составил 76 237. Самыми неблагополучными странами в эпидемиологическом плане являются США, Италия и Испания (более 90 тыс.).



Карта коронавируса онлайн и данные о количестве заболевших в США, Италии и Испании здесь: maps.arcgis.com

Напомним, новая инфекция распространилась по миру в начале января 2020 года из китайского мегаполиса Ухань. В настоящее время в Поднебесной заявили о победе над эпидемией, также в стране постепенно входит в обычный режим внутренний туризм.