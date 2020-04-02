Днем в четверг, 2 апреля индекс Мосбиржи в 13.27 находился на уровне 2515,97, РТС — 1010.57. Это несколько выше значений открытия.

В среду, 1 апреля 2020 года, рынку акций РФ было не шуток: он снова обвалился на фоне негативной динамики цен на нефть и западных биржевых индексов. Падение на внешних фондовых площадках достигало 2,5-4,5%, тогда как сырье падало на 5%, до 25,02 доллара за баррель сорта Brent. В США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 2,5% и 2,9%.

На этом фоне индекс Мосбиржи упал на 1,4%, до 2473,61 пункта, индекс РТС – на 2,63%, до 987,75 пункта. При этом продолжился рост курса доллара – он к вечеру первого дня апреля вырос на 0,76%, до 79,78 руб., впрочем, евро по отношению к российской валюте потерял 0,25%, составив 86,28 руб.

В числе наиболее «пострадавших» активов были акции «Полюса» и «Полиметалла», упавшие на 5,2% и 3,3% соответственно. Лучше рынка торговались акции «Сургутнефтегаза» и «Роснефти», – рост на 2,2 и 1,6% соответственно. В дальнейшем, если рынки не получат значимых поводов для восстановления со стороны «коронавирусного» или нефтяного новостного фона, продажи могут усилиться, считают участники рынка.

На миру и смерть красна

Снижение вчера проходило в рамках мировой тенденции отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Вероятно, западные рынки оставались под давлением технических факторов, несмотря на то, что в последние дни был объявлен ряд новых масштабных мер поддержки спроса.

Среди этих мер – пакет бюджетного стимулирования в Японии объемом в 5% ВВП, который сформирован вдобавок к уже реализуемой Банком Японии скупке высоко рискованных активов объемом более 100 млрд долларов в год. НБК провел максимальное за 5 лет снижение ставки РЕПО, а администрация президента США заявила о планах предоставить государственные нефтехранилища нефтепроизводителям, при этом Дональд Трамп объявил о подготовке к переговорам по вопросу цен на нефть с РФ и Саудовской Аравией.

При этом, в результате политики российских регуляторов, зависимость динамики российского рынка от внешних факторов усилилась. К примеру, ЦБ приостановил покупку валюты по бюджетному правилу, так как цена на нефть опустилась ниже 43 долл./барр., более того он сокращает ЗВР в рамках валютных интервенций, но золотовалютные резервы — традиционная основа для формирования денежной базы и, опосредованно, денежных агрегатов. Золотовалютные резервы — это, таким образом, основа для наращивания монетизации экономики и снижения скорости обращения денежных средств и инфляции.

Сокращение ЗВР оказывает негативное влияние на показатели монетизации экономики, способствует росту рыночных ставок и ускорению инфляции. Рынку приходится преодолевать этот и другие негативные для роста внутренние факторы, указывает аналитик.

Тем не менее, сегодня утром фьючерсы на американские фондовые индексы развернулись вверх, отмечает Александр Осин, цены на нефть также восстанавливаются. Сегодня фондовый рынок России открылся положительной динамикой, реагируя на рост нефтяных котировок (плюс 10-12%) и намерения США по поддержке сырьевого сектора. Индекс Мосбиржи сразу после открытия вырос на 2,52% и составил 2535,88 пункта. Индекс РТС показал рост 3,36% и составил 1020,89 пункта.

На этом фоне в ИК «Фридом Финанс» ожидают сегодня консолидации рынка при сохранении прогнозов его итогового роста за неделю. Целевые диапазоны закрытия для индекса Мосбиржи и курсов USDRUB и EURRUB на четверг составляют 2450 -2550 пунктов, 77,00– 80,30 рублей и 85,50-86,8 рублей за доллар США и евро соответственно.

Возможные лидеры рынка – компании ТЭК. На фоне заявлений президента США о переговорах по нефти акции «Роснефти» вновь отыгрывают перспективы снятия санкции. Акции «Сургутнефтегаза», привилегированные и обыкновенные, продолжают отражать в ценах рост инфляционных ожиданий в экономике. Вчерашние данные российского PMI в обработке за март, продемонстрировали снижение, но не стали поводом для усиления дефляционных опасений, констатирует аналитик.

Кризис 75-летия

Но фондовый рынок не является причиной экономического спада, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Рост или падение акций, по его словам, показывают динамику настроений инвесторов относительно тенденций в реальной экономике. Биржи лишь в некоторой степени отражают ситуацию в реальном секторе, при этом, как минимум в последний год, фондовый рынок совершенно оторвался от реальности: акции росли при том, что экономика постепенно погружалась в стагнацию.

Падение индексов бирж прямо отражается на капитализации компаний, которая сейчас снижается практически во всех секторах (больше всего пострадала туристическая отрасль, авиаперевозки, энергетический сектор). Это значит, что в дальнейшем предприятия реального сектора смогут привлекать на биржах меньше средств, чем раньше. Что приведет к уменьшению инвестиционных программ и размеру дивидендов.

«Поскольку мировая экономика вошла в глобальный кризис, самый серьезный и длительный за последние 75 лет (по оценке ряда аналитических агентств), то рассчитывать на рост биржевых индексов по всему миру не стоит. По мере развития пандемии реальная экономика (производство, торговля, сфера услуг – абсолютно все сектора) будут нести все большие потери – а следом за ними будут падать и акции. Мы в начале этого тренда, когда очередной отскок индексов не компенсирует падения накануне, и движение постоянно идет по нисходящей», – пессимистично заключает Артем Деев.