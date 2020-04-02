Ценовая война на рынке нефти совпала по времени с эпидемией коронавируса, и теперь на рынке образовался колоссальный избыток предложения, а цены упали до минимумов с начала века. Аналитики Standard Chartered предупреждают, все нефтехранилища в мире могут заполниться до отказа уже через шесть недель.

Одной из целей этой войны, как считается, является американский сланцевый сектор. Низкие цены на нефть по замыслу должны привести к прекращению работ и снижению добычи, а как следствие, к потере американцами доли рынка.

Однако пока этого не происходит. Да, количество работающих буровых установок снижается, однако этот процесс длится уже достаточно давно, но добыча остается вблизи исторических максимумов. Согласно вышедшей статистике от Минэнерго США, она превышает 13 миллионов баррелей в сутки.

В чем же причина, и почему американская энергетическая отрасль настолько устойчивая к потрясениям на рынке?

Во-первых, прошло слишком мало времени. К тому же, как известно, многие нефтедобывающие компании в США хеджируются, то есть фиксируют цену будущих поставок. По данным Goldman Sachs, по состоянию на конец четвертого квартала почти половина добычи на весь 2020 год была захеджирована.

Проще говоря, производители продают фьючерсы с поставкой через несколько месяцев, а затем, уже зная цену, по которой будут продавать свое топливо, спокойно качают нефть из скважин. К слову, так им намного проще получать финансирование, поскольку они заранее могут представить свои цифры. Скорее всего, большинство из них захеджировались еще до обвала цен и могут спокойно продолжать добычу, не взирая на конъюнктуру на рынке.

Кроме того, как отмечают эксперты, при неблагоприятной ценовой динамике, сланцевые компании могут не бурить новые скважины, но спокойно продолжать качать из уже имеющихся. Впрочем, этот процесс не может длиться вечно. Уровень добычи штаты могут поддерживать в течение нескольких месяцев, но затем, если цены не восстановятся, добыча начнет падать, при этом довольно быстро.

В начале марта глава одного из игроков рынка Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд заявлял, что большинство сланцевиков сокращают затраты до минимума, и практически все вышки работают без прибыли.

По оценкам инвестиционного банка Morgan Stanley, только для покрытия капитальных затрат сланцевым компаниям необходим средний уровень цен на нефть WTI около $51. А накануне стоимость западнотехасской марки опускалась ниже $20.

Но есть и другая сторона медали. Сланцевый сектор очень гибкий, нефтедобытчики могут консервировать скважины, ждать восстановления спроса, а затем возобновлять их работу.

Дмитрий Лукашов, руководитель управления нефти и газа ВТБ Капитал: “Мы ожидаем восстановления спроса. И восстановление спроса хотя бы на 95% от прошлого декабря будет означать, что маржинальным продюсером становится сланцевая нефть с ее себестоимостью $40-45. Это и есть таргет нефти, новый долгосрочный таргет, который, как мне кажется, будет довольно тяжело отменить”. Только очень существенной и большой пролонгацией текущей эпидемиологической фазы кризиса.

Но в такой ситуации, в случае продолжительного простоя, есть риск банкротства. Большинство компаний имеют “мусорный” рейтинг надежности и существуют во многом благодаря дешевым деньгам.

Но сейчас долговой рынок в США парализован, и даже колоссальные вливания ФРС не могут привести его в норму. В таких условиях вряд ли сланцевикам удастся привлекать средства.

Именно поэтому Дональд Трамп так обеспокоен текущей ситуацией на рынке и активно призывает Саудовскую Аравию и Россию снова сесть за стол переговоров. Однако это вряд ли принесет результат в долгосрочной перспективе, особенно учитывая падение спроса.

Спекулянты, конечно, отреагируют эмоционально, но затем котировки снова пойдут на спад, как это было в течение почти всего срока действия сделки ОПЕК+.





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