СМИ сообщают о возможном продлении выходных в России

«Коммерсантъ» сообщает, что следующая неделя в Москве также будет объявлена нерабочей из-за распространения коронавирусной инфекции.

При этом издание не сообщает на какой срок будут продлены выходные дни в России из-за вируса.

Накануне с призывом увеличить количество нерабочих дней обратилась к правительству глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая назвала решение российского президента Владимира Путина ввести нерабочую неделю «крайне важным».

По словам чиновницы, нерабочие дни позволили снизить степень и скорость распространения коронавируса. Попова считает, что число нерабочих дней должно быть кратно 14, как и инкубационный период вируса.

Попова заявляет, что выход на работу россиян может привести к «взрывному росту» заболеваемости коронавирусом. Чиновницу поддержала вице-премьер Татьяна Голикова.

Напомним, в своем обращении к россиянам президент Путин 25 марта объявил неделю с 30 марта по 3 апреля. Во многих регионах на эту неделю ввели режим самоизоляции. По последним данным, в России более 2,7 тыс. зараженных COVID-19, 28 человек умерли.