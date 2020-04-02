США заплатили за доставленную из России гумпомощь

По сообщению официального представителя госдепартамента США Морган Ортэгус, США купили у России медицинское оборудование, доставленное накануне в аэропорт Нью-Йорка.

«В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование», - сообщила представитель госдепа. Среди приобретенной техники дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты. Все медоборудование передано Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям. Ортэгус подчеркнула, что Россия и США всегда в сложные времена оказывали друг другу помощь, без сомнения продолжат это делать и сегодня.

Напомним, накануне 1 апреля в Нью-Йорк прибыл российский самолет ВКС РФ Ан-124. Оборудование встречал среди прочих первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он сообщил, что в будущем не исключены новые поставки гуманитарной помощи в США.

11 марта ВОЗ объявила пандемию новой коронавирусной инфекции, которая к настоящему времени затронула 180 стран мира. Заболевших в общей сложности насчитывается более 800 тыс. В США к настоящему моменту насчитывается более 200 тыс. заболевших. Китай, откуда инфекция расползлась по миру, к настоящему времени объявили об окончании эпидемии.