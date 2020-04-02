Благодаря мерам, предложенным главным эпидемиологом страны Сотирисом Цодрасом в Греции распространение коронавирусной инфекции успешно остановлено, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что при появлении первой информации о быстром распространении вируса в Италии врач смог убедить премьер-министра страны закрыть храмы.

Помимо этого Цодрас посоветовал подготовить 13 медицинских центров.



Карта распространения коронавируса онлайн: maps.arcgis.com

Карантин в Греции начали вводить постепенно, начиная с первого марта. Первыми были закрыты школы и детские сады, затем культурные и спортивные учреждения.

Позже были отменены массовые торжественные мероприятия и закрыты на карантин места общественного питания. В последнюю очередь перевели в карантинный режим работы магазины и торговые центры.

Также по сообщению минздрава страны при лечении больных коронавирусной инфекцией успешно применяют экспериментальный препарат от лихорадки Эбола.

Напомним, по данным на 2 апреля в мире насчитывается более 800 тыс. заболевших. На первом месте по распространению инфекции находится США, где более 200 тыс. заболевших. В Италии насчитывается 110 тыс. заболевших.