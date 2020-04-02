Цены на нефть резко отреагировали на заявление Трампа

Нефтяные фьючерсы пошли вверх после заявления Дональда Трампа об ожиданиях скорой договоренности между Россией и Саудовской Аравией (КСА) об окончании нефтяной войны.

«Глобальная нефтяная отрасль в руинах,- подчеркнул американский лидер.- Такая ситуация очень невыгодна для России, очень невыгодна она и для Саудовской Аравии. Я хочу сказать, что она крайне невыгодна для обеих стран. Думаю, они договорятся».

Взлету фьючерсов, конечно, помог и призыв Владимира Путина на совещании с правительством РФ к поискам решения вызова, с которым столкнулись нефтяные рынки: «Для нашей экономики - да, действительно, это очень серьезный вызов».

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5,9% или 1,46 доллара до 26,2 долларов за баррель, а WTI – на 4,6% или 0,94 доллара до 21,25 долларов за баррель.



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Трамп сообщил также, что переговорил по телефону с лидерами КСА и России и пришел к выводу, что страны могут договориться об окончании ценовой войны, то есть о снижении добычи нефти, в течение нескольких дней. Это должно привести к росту цен на нее.

Кроме этого, Дональд Трамп упомянул о скорой встрече с топ-менеджерами крупнейших американских нефтяных компаний, на которой он планирует обсудить меры помощи нефтяной отрасли. Нефтянка оказалась одной из главных жертв пандемии коронавируса COVID-19, заставившей остановиться экономики многих стран и обвалившей спрос на энергоносители. Достаточно сказать, что за первый квартал цены на нефть снизились приблизительно на две трети.

«Я собираюсь встретиться с производителями нефти в пятницу,- сказал президент Трамп.- Я планирую встретиться с независимыми производителями нефти также в пятницу или субботу, а может, в воскресенье. У нас будет много встреч по этим вопросам (мерам поддержки нефтяного сектора)».

Среди возможных мер, которые будут обсуждаться на встречах в Белом доме, к слову, наверняка будет и введение тарифов на саудовскую нефть, считает Wall Street Journal (WSJ). На первую встречу в пятницу, пишет WSJ, приглашены топ-менеджеры Exxon Mobil Corp, Chevron Corp, Occidental Petroleum Corp и Continental Resources.

Нефть подорожала, но большинство аналитиков считают, что президент Трамп чересчур оптимистичен и что до достижения согласия между Москвой и Эр-Риядом еще далеко.



Прогноз цен на нефть

Между тем, в начавшемся втором квартале рынки ждет избыток черного золота, оцениваемый специалистами в 15 млн бар./сутки. Следует готовиться в апреле и к полному заполнению нефтью практически всех хранилищ и резервуаров. В мае и июне, считает Кан Ву, возглавляющий аналитический отдел S&P Global Platts по Азии, понадобится очень сильное сокращение предложения. Он считает, что до того, как это произойдет, цены на баррель могут опуститься и до 10 долларов. Всего же, по его мнению, в этом году спрос на нефть сократится, примерно, на 4,5 млн бар./сутки.

Аналитики консалтинговой компании Rystad Energy прогнозируют падение спроса на нефть в апреле на 23% до 77,6 млн бар./сутки.

Между тем, КСА к 1 апреля побило рекорд по добыче нефти, превысив 12 млн бар./сутки. Эр-Рияд сдержал слово и резко увеличил добычу несмотря на снижение спроса и давление США, требующих перестать заливать рынки нефтью. К тому же, нефтью дешевой.

«Это (рост добычи) является четким сигналом того, что саудиты не готовы идти на уступки в ценовой войне несмотря на заявление россиян о том, что они не будут наращивать добычу при существующем сейчас на рынках избытке нефти»,- говорится в аналитической записке ING.

Запасы нефти в США



На прошлой неделе запасы нефти в США выросли до 13,8 млн баррелей. Такого резкого недельного роста запасов в Америке не было с 2016 года.

Аналитики ожидают, что запасы продолжат расти по мере дальнейшего снижения спроса на бензин, потому что подавляющее большинство американцев сидит по домам, а нефтеперерабатывающие заводы сокращают производство.

«При существующих сейчас ценах многие американские энергетические компании не смогут получать прибыль,- считает аналитик CMC Markets Маргарет Ян.- Бурение скважин в Северной Америке может снизится».

Первой ласточкой грядущего вала банкротств стала сланцевая компания Whiting Petroleum Corp, крупнейший производитель нефти в одном из главных нефтяных штатов США – Северной Дакоте.