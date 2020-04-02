Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.

По словам Трампа, сокращение составит от 10 млн баррелей до 15 млн баррелей в день, сообщает CNBC.

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Кроме того, американский лидер написал в своём микроблоге в Twitter, что сокращение производства будет «большим для нефтяной и газовой промышленности!».

На этих новостях по состоянию на 18:04 мск цена июньских фьючерсов на «чёрное золото» марки Brent выросла на 23,77%, до 30,62 долл. за баррель, майские фьючерсы на нефть сорта WTI подорожают на 26,14%, до 25,62 доллара за баррель.

При этом в моменте цена Brent подскочила на 40%, до 35,99 долл. за баррель.

Как отметил глава Минэнерго РФ Александр Новак, в последнее время много шло дискуссий относительно того, что цена на нефть обвалилась из-за того, что соглашение ОПЕК перестало действовать.

«Могу сказать, что сделка ОПЕК в нынешних условиях вообще не имела бы никакого действия, – почеркнул министр. – Даже те предложения, которые предлагала Саудовская Аравия – снижение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки. Сегодня мировое сокращение потребления «чёрного золота» составляет 10-15 млн баррелей в сутки. То есть это больше в 10 раз, чем обсуждалось 6 марта в Вене. А 1,5 млн долл. никак не спасло бы ситуацию. То, что предлагала наша страна – взять паузу на 1-3 месяца, продлить действие соглашения – позволило бы оценить ситуацию и принять взвешенное решение. К сожалению, наши партнеры в тот момент не пошли на компромисс».

Позже государственное информационное агентство Саудовской Аравии сообщило, что королевство планирует созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения по восстановлению баланса на нефтяном рынке.

Ранее сообщалось, что на этих новостях курс доллара, который на торгах Московской биржи составлял 79,12 руб., сразу же упал до 77,99 руб. Резко подешевел и евро, с 85,91 руб. - до 84,41 руб.