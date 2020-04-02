В Италии рассказали, когда отменят все ограничения

Ограничительные меры в Италии будут вводиться и отменяться в зависимости от ситуации вплоть до появления вакцины, сообщил мэр итальянского города Милана Джузеппе Сала. По его сведениям, жители готовятся к долгой фазе постепенного восстановления.

«Мы понимаем, что, наверное, еще рано задумываться о том, чтобы всё открыть. Возможно, это будет режим stop and go, пока не появится вакцина», - сообщил градоначальник. Он пояснил, что важно, чтобы жители Милана и все итальянцы поняли, что эпидемия не закончится со снятием ограничений, поскольку все может вернуться пока не будет вакцины.

«Возможно, мы это сделаем, а потом придется снова закрываться. Пока не будет вакцины, ситуация останется аномальной», - рассказал он в ходе онлайн-пресс-конференции для СМИ. Сала также отметил, что сегодня в Италии острее ощущается «социально-экономическая пандемия, чем медицинская».

Напомним, сегодня Италия находится на первом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции. В стране насчитывается более 110 тысяч случаев заражения новым типом вируса.