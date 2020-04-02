В Кремле оценили вероятность переноса парада Победы

Руководитель пресс-службы главы государства Дмитрий Песков оценил вероятность переноса парада Победы, который должен состояться 9 мая на Красной площади в Москве. По словам представителя Кремля, решений о проведении парада пока не принято, но все обстоятельства учитываются и взвешиваются, передаёт РИА Новости.

«Вы знаете, что пока каких-то решений не принималось по параду Победы, о проведении мероприятий в том виде, в котором они планировались и давно уже готовились», – подчеркнул Песков.

При этом он добавил, что уже проведена огромная работа по подготовке этих мероприятий, но обстоятельства, безусловно, диктуют свои условия, и они будут тщательно взвешиваться, анализироваться с тем, чтобы принять окончательное решение.

«Естественно, обсуждаются самые разные варианты, но не пока никаких решений принималось», – резюмировал пресс-секретарь президента России.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ рассматривает альтернативные сценарии проведения парада Победы 9 мая. В первом случае, парад может состояться осенью со зрителями. По второму сценарию, парад пройдёт как обычно 9 мая, но без трибун. Оба варианта пока рассматриваются как неокончательные сценарии и принятие решения будет зависеть от масштабов распространения коронавирусной инфекции.

Накануне Песков заявил, что дата проведения Парада в российской столице по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не менялась.

По данным оперативного штаба, общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России выросло за истекшие сутки на 771. В общей сложности в России насчитывается по данным на 2 апреля 3,5 тыс. инфицированных COVID-19. По уточненным данным заражения зафиксированы в 29 регионах страны.

Наибольшее число заболевших коронавирусом за стуки выявлено в Москве – 595 новых случаев, 43 случая зафиксировано в Подмосковье, 22 – в Санкт-Петербурге. Также выявлено 10 больных в Нижегородской области, 11 инфицированных – в Ленинградской области. 10 человек – в Дагестане.

Согласно информации Роспотребнадзора, по состоянию на 08:00 мск 2 апреля, в мире было зафиксировано 933 679 подтверждённых случая коронавируса, суточный прирост составил 76 237. Самыми неблагополучными странами в эпидемиологическом плане являются США, Италия и Испания (более 90 тыс.).

Напомним, новая инфекция распространилась по миру в начале января 2020 года из китайского мегаполиса Ухань. В настоящее время в Поднебесной заявили о победе над эпидемией, также в стране постепенно входит в обычный режим внутренний туризм.

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