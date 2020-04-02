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В Минобороны прорабатывают альтернативные сценарии проведения парада Победы

Москва, 02.04.2020
  • В Минобороны прорабатывают альтернативные сценарии проведения парада Победы

ТАСС

Министерство обороны рассматривает альтернативные сценарии проведения парада Победы 9 мая, передает РБК. В первом случае, парад может состояться осенью со зрителями. По второму сценарию, парад пройдет как обычно 9 мая, но без трибун. Оба варианта пока рассматриваются как неокончательные сценарии и принятие решения будет зависеть от масштабов распространения коронавирусной инфекции, подтвердил источник, близкий к администрации президента.

Перенос парада на осень и проведение его в полноформатном режиме объясняется, что, начиная с 2010 года, в России отмечается окончание Второй мировой войны 2 сентября. 1 апреля Госдума одобрила законопроект, согласно которому день окончания Второй мировой войны переносится на 3 сентября.

Согласно второму варианту, парад пройдет, как обычно 9 мая, но при пустых трибунах. Существует еще третий варианта, когда торжество состоится 7 ноября, в память о параде 1941 года. Как сообщили в мэрии, парад тогда имел большое историческое значение и считался важной военной операцией, сообщает РБК.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что  никаких решений по поводу отмены парада Победы из-за распространения коронавирусной инфекции не принималось.

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