В Москве создана служба психологической помощи для людей на карантине

В Москве создали специальную службу психологической поддержки для тех, кто испытывает эмоциональный дискомфорт в связи с необходимостью соблюдать карантин или режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что обратиться за помощью можно по телефону +7 (495) 150-54-45 ежедневно с 09:00 до 20:00 мск.

По словам психологов, социальные потребности человека, стремление быть в обществе, быть нужным и полезным в условиях самоизоляции остаются нереализованными в условиях, когда надо оставаться дома в ограниченном пространстве. Кроме того, также тяжело в психологическом плане проходит карантин для детей, а задача правильно организовать свободное время школьника тоже лежит на плечах родителей.

«Если коронавирус мешает спокойному восприятию мира, звоните в нашу службу, специально открытую для обращений. Наши специалисты окажут поддержку и дадут советы. Все консультации проводятся анонимно», – рассказала агентству врач ПКБ № 4 им. Ганнушкина Лариса Бурыгина.

Для получения бесплатной психологической помощи также можно в любое время суток обратиться по телефону Московской службы психологической помощи населению по номеру 051 (с городского) или +7 (495) 051 (с мобильного), написать в онлайн-чат на сайте www.msph.ru, позвонить по телефону горячей линии по вопросам коронавируса: +7 (495) 870-45-09 (с 8:00 до 21:00) или записаться на дистанционную консультацию на сайте МСППН.

По данным оперативного штаба, общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России выросло за истекшие сутки на 771. В общей сложности в России насчитывается по данным на 2 апреля 3,5 тыс. инфицированных COVID-19. По уточненным данным заражения зафиксированы в 29 регионах страны.

Наибольшее число заболевших коронавирусом за стуки выявлено в Москве – 595 новых случаев, 43 случая зафиксировано в Подмосковье, 22 – в Санкт-Петербурге. Также выявлено 10 больных в Нижегородской области, 11 инфицированных – в Ленинградской области. 10 человек – в Дагестане.

Согласно информации Роспотребнадзора, по состоянию на 08:00 мск 2 апреля, в мире было зафиксировано 933 679 подтверждённых случая коронавируса, суточный прирост составил 76 237. Самыми неблагополучными странами в эпидемиологическом плане являются США, Италия и Испания (более 90 тыс.).

Напомним, новая инфекция распространилась по миру в начале января 2020 года из китайского мегаполиса Ухань. В настоящее время в Поднебесной заявили о победе над эпидемией, также в стране постепенно входит в обычный режим внутренний туризм.