В России зафиксирован 771 случай коронавируса за сутки

Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России выросло за истекшие сутки на 771, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные оперативного штаба.

В общей сложности в России насчитывается по данным на 2 апреля 3,5 тысячи инфицированных новой коронавирусной инфекцией.

По уточненным данным заражения зафиксированы в 29 регионах страны.



Коронавирус в Москве

Наибольшее число выявлено в Москве - 595 новых случаев, 43 случая зафиксировано в Московской области, 22 - в Петербурге. Также выявлено 10 больных в Нижегородской области, 11 инфицированных находятся в Ленинградской области. 10 человек, заболевших коронавирусом, находятся в Дагестане.

Напомним, новая инфекция распространилась по миру в начале января 2020 года из китайского мегаполиса Ухань. В настоящее время в КНР заявили о победе над эпидемией, также в стране постепенно входит в обычный режим внутренний туризм. Самыми неблагополучными странами в эпидемиологическом плане являются США, где почти 200- тыс. заболевших, Италия (105 тыс.) и Испания (более 90 тыс.).

Карта коронавируса онлайн: maps.arcgis.com