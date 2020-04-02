Пандемия коронавируса бросает государствам серьезные вызовы. И дело не в одной в экономике.

COVID-19 рано или поздно сойдет на нет, и властям придется не только поднимать из пепла бизнес.

На первое место выйдет борьба с бедностью.

Как отмечают эксперты, принявшие участие в заседании научного совета ВЦИОМ, прошедшего в онлайн—формате на площадке ТАСС, в соцсетях коронавирус уже назвали «вирусом нищеты».

Главный экономист Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров подчеркнул, что нынешняя ситуация в мировой экономике — беспрецедентная. «Если пару — тройку недель назад экономисты уверенно говорили, что будет V-образный выход из кризиса, очень быстрый, здоровый, то сейчас по этому поводу все больше сомнений. Во многом именно в силу социального аспекта. Резкий рост безработицы, предприятия, которые закрываются — его потом не остановишь. Соответственно, идет удар уже по трудоспособному населению. Удар, который очень сложно амортизировать», — поясняет Винокуров.

Власти это понимают, поэтому по всему миру сейчас объявляют о колоссальных, беспрецедентных стимулах, монетарных и бюджетных. В США буквально запущен печатный станок, работающий без остановок в три смены. Германия объявила о бюджетных стимулах объемом 10% ВВП.

Россия себе такого позволить не может, отмечает Винокуров. Именно поэтому ЦБ принял решение оставить ставку. Накануне отечественные власти анонсировали подготовку пакета мер на 1,2% ВВП. Центробанк также уже запустил большой пакет мер: понизил коэффициент риска на кредиты для медицинского сектора, расширил программы рефинансирования малого и среднего бизнеса.

«К сожалению, все это в процентном отношении к ВВП в разы меньше, чем в развитых экономиках. Для сравнения, 10% российского ВВП — это $150 млрд. Весь объем Фонда национального благосостояния России — $123 млрд. Если бы Россия действовала на паритете с США и Германией, весь ФНБ был бы влит в экономику одномоментно. Этого не происходит и не произойдет», — заявил экономист, добавив, что тем не менее бюджетное стимулирование должно идти по нарастающей. Чем больше, тем лучше.

2 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о том, что правительство направит на выплату зарплат в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, дополнительного образования 2,6 млрд рублей. Правда, деньги пойдут как компенсация банкам — за снижение доходов по кредитам, выданным малым и средним предприятиям пострадавших отраслей.

Тем не менее, наиболее сильный удар придется именно по малому бизнесу и микробизнесу, полагают эксперты. Для последнего он будет и вовсе сокрушительным. Микробизнес уже крайне закредитован. И далеко не все переживут закрытие на месяц-полтора, а также дальнейшие временные ограничения. А это сферы, в которых задействовано огромное количество людей — общепит, гостиничный бизнес, транспорт.

При этом эксперты указывают на последние данные исследований: у трех четвертей россиян нет финансовой подушки безопасности. Как показал опрос, проведенный научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (его данные приводило РБК), 60% респондентам не хватает денег даже до следующей зарплаты.

Таким образом, в ближайшей перспективе начнут сбываться главные страхи ЦБ относительно закредитованности населения. Ее рост в предыдущие годы уже серьезно обеспокоил регулятор, активно взявшийся за снижение темпов. Но в текущей ситуации количество займов и, в частности, микрозаймов, будет расти, уверены эксперты. А с ними — и объем просрочки.

Неравные условия

Отвечая на вопрос «Эксперт-Online», Евгений Винокуров признал, что в такой ситуации будет расти, в частности, финансовое неравенство. «Население с доходами ниже среднего и даже средними доходами, в общем, живет от зарплаты до зарплаты, культуры формирования подушки безопасности в стране нет. Люди, будут терять работу, или подвергаться сокращению заработной платы, и общий удар по благосостоянию, он будет сильнее по слоям населения с доходами, находящимися на нижних уровнях. Это уже совершенно очевидно», — отметил эксперт.

Собственно, последние опросы ВЦИОМ показывают, что именно социальная несправедливость является одним из главных страхов на фоне пандемии. Люди в первую очередь боятся не болезни, подчеркивает гендиректор Центра Валерий Федоров. Первая волна опросов, проведенная 16 марта показала, что роста неравенства между людьми боятся 55% респондентов. Вторая волна, от 24 марта продемонстрировала увеличение количества подобных опасений — их испытывают уже 57% опрошенных. Для сравнения, снижения доходов боятся только 27% из второй волны, а потери работы — 15%. Разгула преступности — 10%.

Расслоение, кстати, будет наблюдаться не просто по уровню доходов. По мнению главы экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеба Кузнецова, разделительная черта пройдет между бюджетниками и частным бизнесом. Последний требует от государства помощи, поддержки. А государство указывает на то, что нужно платить налоги, из которых, в том числе платятся зарплаты бюджетникам.

«Понятно, что в наибольшей степени вследствие экономического кризиса, связанного с коронавирусом, пострадают не госслужащие. А именно занятые в частном бизнесе, самозанятые. И вот этот раскол на госслужащих, которые практически не пострадают, потому что их зарплаты и социальные гарантии защищены, и тех, кто пострадает не из госслужбы — это будет одним из ключевых, мне кажется, общественных расколов после того, как это все кончится», — полагает Кузнецов.

Стоит отметить, что критическая ситуация с рабочими местами наблюдается во многих странах. Так Financial Times сообщила о том, что в Великобритании о намерении значительно сократить штат или, по крайней мере, урезать зарплату, заявили больше, чем в половине опрошенных Британской торговой палатой компаний. Ситуацию не спасает требование правительства к банкам активнее кредитовать бизнес, а также субсидирование зарплат.

В США количество обращений за пособиями по безработице бьет рекорды: на прошлой неделе было подано 3,3 миллиона. Эксперты ожидают, что на этой неделе показатель превысит предыдущий результат.

От действий властей будет зависеть и то, смогут ли они ответить на еще один вызов: справиться с кризисом доверия к государству. А он неминуем, полагают эксперты.

Вопросы обязательно возникнут и у тех, кто просто честно сидел дома в самоизоляции, неся и материальные потери, а потом вышел на работу и обнаружил, что его затворничество на темпы распространения заболевания не сильно повлияло.

Еще больше претензий будет от тех, кому пришлось временно закрыть свой бизнес, а то и лишиться его. Насколько адекватными были предпринятые меры? Не слишком ли жесткими? И что государство, прибегнувшее к ним, даст взамен? Некоторые аналитики уже предполагают, что в «послевирусном» мире произойдет серьезная переоценка роли государства и роли бизнеса.