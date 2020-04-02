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Взрыв рынка нефти вернул индекс Мосбиржи на 2500 пунктов

Москва, 02.04.2020

Ожидание, что Россия и Саудовская Аравия достигнут договоренностей вопросу нефти оживило рынок. Brent впервые с 20 марта перешагнула порог в 30 долларов (по состоянию на 19:25 мск стоимость составила 30,47 долларов за баррель, что означает рост более чем на 23%). Российская валюта на этом фоне укрепилась до 77,52 рублей за доллар.

Темпы роста индексов ускоряются. К концу сессии в четверг индекс Мосбиржи подрос на +2,92% до 2545,95 пунктов, а «долларовый» РТС поднялся сразу на +4,69% до 1034,06 пунктов. На таком же уровне показатели были в последний раз в середине марта.

Дорожающая нефть положительно образом повлияла на акции нефтяных компаний: «Лукойл» (+8,03%), «Татнефть» (обыкновенные +7,54%, «префы» +7,36%), «Новатэка» (+6,96%) , «Роснефть» (+6,08%), «Газпром нефть» (+4,92%), «Башнефть» (+3,43%)  Из энергетических компаний хорошо растут акциии ОГК-2 (+3,48%). Отыгрывают падение акции «Сбербанка» (+1,17%), ВТБ (+0,47%) и «Аэрофлота» (+1,18%).

Второе за две недели обращение президента РФ Владимира Путина к нации в этот раз сильно не повлияло на рынок. Глава государства сообщил, что в ближайшие месяц россияне продолжат находиться в режиме самоизоляции в целях предотвращения распространения коронавируса.

Хуже рынка торговались акции компаний «М.Видео» (-3,51%), «АЛРОСА» (-2,57%), «Яндекс» (-2,11%). Уход из совета директоров «Тинькофф-банка» Олега Тинькова из-за проблем со здоровьем негативно повлиял на акции TCS Group (-3%).

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