Первая жертва сырьевого кризиса

Дыра для нефти

Небывалое за всю историю падение спроса не щадит никого, и первые жертвы не заставили себя ждать.

И хотя для многих это имя ничего и не говорит, тем не менее, оно принадлежит настоящей легенде нефтяной отрасли Азии. Сингапурский нефтетрейдер Hin Leong Trading является насколько крупной, настолько и скрытной компанией. И все же, на ее сайте сообщается, что в 2012 году доход превышал 14 миллиардов долларов.

Тревожный звонок прозвучал еще примерно полторы недели назад, когда стало известно, что банки заморозили для компании абсолютно все кредитные линии. Тогда еще не было известно, в чем причина таких жестких действий. Но было ясно: для нефтетрейдера это настоящая катастрофа, ведь именно за счет заемных средств он финансирует свои операции.

Аккредитивы являются критически важной составляющей деятельности сырьевых трейдеров – по сути, финансовой опорой. Банк выпускает такой аккредитив от имени покупателя в качестве гарантии платежа продавцу. После того, как товар поставляется, покупатель расплачивается с кредитором.

Иными словами, в какой-то момент банки перестали предоставлять аккредитивы, и деятельность Hin Leong оказалась парализована, так как без них никакие операции невозможны.

Позднее агентство Bloomberg выяснило, что столь кардинальный пересмотр отношений банков и трейдера – не случайность. Оказывается, компания скрыла убытки от операций с нефтяными фьючерсами на сумму около 800 миллионов долларов. Стало ясно, что дыра в балансе гораздо больше, чем кто-либо мог предположить.

Что любопытно, Hin Leong работала с Deloitte & Touche – аудитором с достаточно хорошей репутацией, но в отчете за 2019 год он не выявил никаких проблем. Правда, и сами банки не заметили подвоха.

Оказалось, что это только верхушка айсберга. Hin Leong оказалась вовлечена в старую уловку сырьевых трейдеров – ликвидацию залогового обеспечения с целью получения краткосрочной ликвидности.

То есть, компания привлекла финансирование в банках под залог нефтепродуктов объемом в миллион баррелей, но сама незаметно продала их. Судя по всему, махинации с бухгалтерией позволяют скрыть это от глаз сторонних наблюдателей.

Теперь история компании подошла к концу. Hin Leong Trading и ее подразделение Ocean Tankers, которому принадлежит 130 танкеров, подали иски о защите от кредиторов, проще говоря, объявили себя банкротами.

Hin Leong Trading – это действительно крупный игрок и одна из наиболее влиятельных сил в мире физической торговли нефтью. Компания занималась торговлей самыми разными нефтепродуктами: дистиллятами, СПГ, нефтехимией, биотопливом, мазутом, горюче-смазочными материалами и др. Ее крах дает почву для размышлений. Нельзя исключать, что с карты рынка будут стерты и другие известные имена.

Кстати, до сих пор нынешний сырьевой кризис не запомнился громкими историями в корпоративном секторе, кроме американских сланцевиков. И это довольно странно, спокойствие может быть обманчиво. В качестве отрезвляющего напоминания хорошим примером служит 2016 год, когда обвал цен на нефть был хоть и сильным, но все же менее масштабным, чем сейчас, однако едва не привел к краху настоящих империй нефтетрейдинга - Glencore и Trafigura.

Теперь это проблемы банков

Что же касается Hin Leong, то и эта история еще не закончена. Теперь все эти махинации становятся проблемой банков. Как сообщается, трейдер должен более, чем 20 банкам почти 4 миллиарда долларов. Среди кредиторов есть такие гиганты, как HSBC, и им только предстоит распутывать финансовый клубок и выяснять, насколько сильными будут потери и как они скажутся на финансовом положении. Кроме того, наверняка пострадавшие есть и среди контрагентов Hin Leong, а те также могли иметь обязательства перед кредиторами.

Стоит добавить, банковская система Сингапура – это мощнейшая система и едва ли не единственное место, где до сих пор практически без проблем можно спрятать не совсем легальные деньги. Отчасти поэтому в последние годы китайцы массово открывали здесь счета.

Однако возникшие банковские проблемы вряд ли добавят репутационного блеска.

Помимо всего вышесказанного, компания - не только гигантский трейдер, но и вместе с PetroСhina является совладельцем едва ли не крупнейшего в мире независимого нефтехранилища Universal Terminal. Его емкость оценивается в 2,33 миллиона кубометров.

Сейчас, когда один из владельцев банкрот, хранение там нефти становится проблемным. Между тем, в условиях перепроизводства нефтяники особенно нуждаются в мощностях для хранения нефти.