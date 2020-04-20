Число погибших от стрельбы в Канаде возросло до 16 человек

В результате стрельбы, которую открыл неизвестный мужчина, в канадской провинции Новая Шотландия погибло 16 человек, передает «Интерфакс», ссылаясь на сообщение Королевской канадской конной полиции.

К настоящему моменту у полицейских провинции среди версий нет предположения о теракте, сообщил комиссар RCMP Бренда Лука. Она при этом не исключила, что число жертв может еще вырасти по мере того, как будет продолжен осмотр мест происшествия.

Напомним, в воскресенье 19 апреля , рано утором по московскому времени, неизвестный мужчина открыл стрельбу в небольшом городе Портапик, провинции Новая Шотландия, после чего стрелявший скрылся на машине. Полиция предупредила местных жителей, что преступник может быть одет в полицейскую форму и передвигаться на автомобиле RCMP, но полицейским стрелявший не является.

Мужчине удалось скрываться 12 часов, после чего он был задержан на бензоколонке в Энфилде, а позже сообщили, что он мертв, не уточнив при этом причину смерти. По данным полиции преступников оказался 51-летний мужчина по имени Габриэль Уортман. Также сообщается, что человек с такими данными числится стоматологом в Галифаксе.

Среди жертв стрельбы оказалась служащая полиции, еще один полицейский ранен. Несколько домов в этом районе также были подожжены.