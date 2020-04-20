Дешевеющая нефть давит на индексы

Нефть Brent падает более, чем на 5%, что негативно сказывается на российском рынке акций. Откатились назад акции нефтяников, а индексы закрыли торговую сессию в понедельник в красной зоне.

Индекс Мосбиржи снизился на -0,36% до 2525,97 пунктов. Индекс РТС упал на -0,96% до 1068,32 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:25 мск стоила 26,66 долларов за баррель (-5,05%). Российская валюта на этом фоне слабеет – 74,55 рублей за доллар.

Хуже российской нефти чувствует себя техасская WTI: в понедельник вечером фьючерс с поставкой в мае этого сорта «черного золота» опустился ниже 9 долларов за баррель.

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды на обыкновенные акции, а на «префы» выплатить по 1 рублю на акцию. Это негативно сказалось на котировках компании (обыкновенные -5,42%, «префы» -6,68%,). Падают также акции «Транснефти» («префы» -4,33%), «Башнефти» (обыкновенные -2,21%, «префы»-3,46%), «Лукойла» (-2,11%) и «Роснефти» (-1,91%). По данным источников РБК, ряд компаний может отказаться от выплаты дивидендов и вознаграждений, чтобы получить господдержку.

«Русагро» (-0,59%) и «Яндекс» (+4,03%) заявили о совместном сервисе «Яндекс.Маршрутизация», что по-разному сказалось на акциях компаний. Лучше рынка торговались акции АФК «Системы» (+4,83%), «Норникеля» (+1,78%) и «Новатэка» (+1,40%).