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Инфекционист назвал странные проявления коронавируса

Москва, 20.04.2020

По мнению врача-инфекциониста, специалиста Федерального медико-биологического агентства Владимира Никифорова, коронавирусная инфекция проявляет себя странно, не следуя канонам классической эпидемиологии. Мнением эксперт поделился в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил в частности, что в его практике бывали случаи, когда согласно компьютерной томографии, пациент должен был, как минимум, на находиться в реанимации, а человек чувствует себя нормально. Но это до «поры до времени, потом идет обвал катастрофический», рассказал медик. Он добавил, что раньше пневмонию можно было увидеть при помощи рентгена, а в случае с коронавирусом, картина «видна только при компьютерной томографии». Также не идет по «классической схеме» и распространение вируса. По идее, эпидемия должна бы завершиться в течение трех месяцев, однако, по мнению инфекциониста, что мир столкнулся с «чем-то новым».

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавиру в России, в стране более 42,8 тыс. случаев заражения инфекцией, большинство из инфицированных находятся в Москве – более 36 тыс. человек.

Напомним, в целях борьбы с коронавирусной инфекцией в большинстве субъектов РФ введен режим самоизоляции. Помимо этого в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни, о чем в своем обращении к россиянам сообщил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, правительство продолжает отслеживать всю информацию по статистике распространения коронавируса и готово сократить нерабочий период в случае улучшения эпидемиологической обстановки.

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