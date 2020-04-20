Вход/Регистрация Подписка

Раскрыты обнадеживающие результаты исследования о влиянии солнечного света на коронавирус

Москва, 20.04.2020
#Коронавирус
#Мир
  • Раскрыты обнадеживающие результаты исследования о влиянии солнечного света на коронавирус

dpa/picture-alliance

Предварительные результаты лабораторных экспериментов американских ученых из «Национального центра защиты об биологического оружия, анализа и контрмер» (NBACC) при Министерстве внутренней безопасности США (DHS) показывают, что коронавирус крайне чувствителен к высоким температурам и влажности и быстро разрушается солнечным светом, пишет портал Yahoo News. Это значит, что совсем скоро, когда начнется лето, он уже не будет чувствовать себя так же вольготно, как сейчас и особенно в феврале и марте. Однако эксперты предупреждают, что эти данные, которые, кстати, еще не опубликованы и нуждаются в дальнейшей проверке, вовсе не означают, что вирус летом погибнет. И даже вовсе не обязательно, что жарким и влажным летом обязательно снизится количество новых заражений новой коронавирусной инфекцией.

К обнадеживающему выводу ученые пришли после замеров содержания вирусов в капельке слюны на металлической поверхности в разных условиях. В то время, как при ярком солнечном свете количество вирусов сразу быстро уменьшается, без солнца их количество начинает постепенно уменьшаться лишь через час.

Конечно, результаты экспериментов в лаборатории NBACC не окончательные, но они подтверждаются ранее появившимися прогнозами, основанных на наблюдениях и анализе обстановки в южных странах, что в более теплом и влажном климате коронавирус COVID-19 распространяется значительно медленнее, чем зимой и весной в северных широтах Северной Америки, Европы и Азии.

«Мы не утверждаем, что при высоких температурах вирус внезапно исчезнет и все будет прекрасно и можно будет безбоязненно выйти из дома,- говорит специалист в области информатики из Массачусетского технологического института (MIT) Казим Бухари.- Мы всего лишь обратили внимание на зависимость вируса от температуры и влажности. Думаю, многие сейчас тоже начали догадываться об этом».

Бухари также подчеркивает, что после того, как он с коллегами опубликовал свои результаты, анализ данных по числу новых заражений подтверждает их выводы. Он приводит в пример Пакистан, страну в Южной Азии с населением более 200 миллионов человек, где количество больных новой коронавирусной инфекцией превышает 5 тысяч и где рост числа новых заражений происходит не так быстро, как в других странах.

Эксперты предупреждают, что связь между высокими температурами и скоростью распространения инфекции, вопрос довольно сложный и требующий взвешенного и осторожного подхода. Дело в том, что на ранней стадии отдельные западные политики советовали своим соотечественникам почаще выходить из дома и проводить как можно больше времени на свежем воздухе, утверждая, что солнечный свет расправится с вирусом. Однако, как довольно быстро выяснилось, люди могут передавать вирус окружающим даже при высокой температуре и ярком солнце при отсутствии у большой части населения иммунитета.

Поэтому, подчеркивает Казим Бухари, сейчас очень важно, достаточно ли людей уже переболело, чтобы с приходом летних температур распространение эпидемии замедлилось.

«Допустим, к приходу нужных температур и влажности половина населения уже была инфицирована,- объясняет он.- Однако это вовсе не значит, что что-то изменится. Возможно, вирус будет продолжать распространяться также быстро, как сейчас».

Причина негативного воздействия солнечных лучей на коронавирус COVID-19 известна.

«Ультрафиолет разбивает ДНК на фрагменты,- рассказывает Артур Андерсон из Военного института исследований инфекционных болезней США.- Если вирус находится в воздухе и попадает под воздействие яркого солнечного света лучи солнца разрушат ДНК или РНК на крохотные кусочки».

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи с осторожным оптимизмом говорит, что летом распространение новой коронавирусной инфекции немного замедлится. Однако он не считает, что одной хорошей погоды будет достаточно для победы над пандемией, хотя бы потому что летом простудные заболевания и грипп, менее распространенные, чем коронавирус COVID-19, не исчезают.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. Как вести себя и не сойти с ума в годину катастроф
    Чем кино может пригодится в эпоху пандемии? Помимо уже привычных функций — отвлекающей от мрачных дум или, если повезет, художественно возвышающей — кино способно прийти на помощь и в практическом ключе.
  2. Помощь летит
    Наша авиационная индустрия пока потеряла лишь около половины пассажиропотока и уже обратилась к властям за поддержкой. Тем не менее, говорить о тотальном коллапсе нашей авиационной индустрии преждевременно
  3. Пять месяцев спустя, или что ученые теперь знают о коронавирусе
    Чему научились медики, и достаточно ли этого, чтобы остановить пандемию?
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама