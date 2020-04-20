Раскрыты обнадеживающие результаты исследования о влиянии солнечного света на коронавирус

Предварительные результаты лабораторных экспериментов американских ученых из «Национального центра защиты об биологического оружия, анализа и контрмер» (NBACC) при Министерстве внутренней безопасности США (DHS) показывают, что коронавирус крайне чувствителен к высоким температурам и влажности и быстро разрушается солнечным светом, пишет портал Yahoo News. Это значит, что совсем скоро, когда начнется лето, он уже не будет чувствовать себя так же вольготно, как сейчас и особенно в феврале и марте. Однако эксперты предупреждают, что эти данные, которые, кстати, еще не опубликованы и нуждаются в дальнейшей проверке, вовсе не означают, что вирус летом погибнет. И даже вовсе не обязательно, что жарким и влажным летом обязательно снизится количество новых заражений новой коронавирусной инфекцией.

К обнадеживающему выводу ученые пришли после замеров содержания вирусов в капельке слюны на металлической поверхности в разных условиях. В то время, как при ярком солнечном свете количество вирусов сразу быстро уменьшается, без солнца их количество начинает постепенно уменьшаться лишь через час.

Конечно, результаты экспериментов в лаборатории NBACC не окончательные, но они подтверждаются ранее появившимися прогнозами, основанных на наблюдениях и анализе обстановки в южных странах, что в более теплом и влажном климате коронавирус COVID-19 распространяется значительно медленнее, чем зимой и весной в северных широтах Северной Америки, Европы и Азии.

«Мы не утверждаем, что при высоких температурах вирус внезапно исчезнет и все будет прекрасно и можно будет безбоязненно выйти из дома,- говорит специалист в области информатики из Массачусетского технологического института (MIT) Казим Бухари.- Мы всего лишь обратили внимание на зависимость вируса от температуры и влажности. Думаю, многие сейчас тоже начали догадываться об этом».

Бухари также подчеркивает, что после того, как он с коллегами опубликовал свои результаты, анализ данных по числу новых заражений подтверждает их выводы. Он приводит в пример Пакистан, страну в Южной Азии с населением более 200 миллионов человек, где количество больных новой коронавирусной инфекцией превышает 5 тысяч и где рост числа новых заражений происходит не так быстро, как в других странах.

Эксперты предупреждают, что связь между высокими температурами и скоростью распространения инфекции, вопрос довольно сложный и требующий взвешенного и осторожного подхода. Дело в том, что на ранней стадии отдельные западные политики советовали своим соотечественникам почаще выходить из дома и проводить как можно больше времени на свежем воздухе, утверждая, что солнечный свет расправится с вирусом. Однако, как довольно быстро выяснилось, люди могут передавать вирус окружающим даже при высокой температуре и ярком солнце при отсутствии у большой части населения иммунитета.

Поэтому, подчеркивает Казим Бухари, сейчас очень важно, достаточно ли людей уже переболело, чтобы с приходом летних температур распространение эпидемии замедлилось.

«Допустим, к приходу нужных температур и влажности половина населения уже была инфицирована,- объясняет он.- Однако это вовсе не значит, что что-то изменится. Возможно, вирус будет продолжать распространяться также быстро, как сейчас».

Причина негативного воздействия солнечных лучей на коронавирус COVID-19 известна.

«Ультрафиолет разбивает ДНК на фрагменты,- рассказывает Артур Андерсон из Военного института исследований инфекционных болезней США.- Если вирус находится в воздухе и попадает под воздействие яркого солнечного света лучи солнца разрушат ДНК или РНК на крохотные кусочки».

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи с осторожным оптимизмом говорит, что летом распространение новой коронавирусной инфекции немного замедлится. Однако он не считает, что одной хорошей погоды будет достаточно для победы над пандемией, хотя бы потому что летом простудные заболевания и грипп, менее распространенные, чем коронавирус COVID-19, не исчезают.