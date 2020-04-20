Как выбрать интересный и безопасный квест

И на это есть основания. Из-за беспечности некоторых организаторов во время игры уже происходили несчастные случаи. Как же выбрать безопасный квест на https://topkvestov.ru и увлекательно провести время в компании друзей?

Поиск квеста

Найти подходящий по тематике квест можно в интернете. Причем необязательно на официальном сайте организатора. Сегодня для этого существуют ресурсы, которые, отталкиваясь от оценок посетителей, составляют рейтинг лучших квестов. Но прежде чем отправиться на игру, следует почитать отзывы тех, кто уже на ней был.

Также можно пообщаться с оператором на сайте, который поможет подобрать интересный именно вашей компании квест. Эта услуга очень удобна, так как сегодня существует огромное количество игр. Многие из них позволяют настолько погрузится в атмосферу действия, что вы искренне верите, что оказались, например, в Египте.

Проверка безопасности

Придя на площадку следует лично убедиться в качестве организации квеста. Для начала стоит пообщаться с администратором, обратив внимание не только на его вежливость и гостеприимство, а и на способность максимально четко описать, что будет происходить во время игры.

Следующий важный нюанс – антураж. Помещение, в котором будет проходить игра должно быть оформлено в соответствии с историей. Однако если это не предусмотрено организатором, не стоит расстраиваться. Интересные здания могут с лихвой это компенсировать.

Особое внимание рекомендуем уделить квестам-перфоманс, так как в них задействованы актеры и различные механизмы. Если вы остановили свой выбор именно на такой игре, обязательно удостоверьтесь исправны ли все механизмы. А также убедитесь в наличии огнетушителя. Если же проходить квест будут дети, не будет лишним также проверить чистоту в помещении.

Важным нюансом является наличие аварийной кнопки, нажав которую игрок может выйти из комнаты до окончания квеста. Кроме того, каждый ответственный организатор оборудует игровые комнаты камерами. В онлайн-режиме его сотрудники следят за происходящим. Если они замечают, что что-то идет не по плану или игрок сам нажимает аварийную кнопку, квест преждевременно оканчивается.

Безусловно, бывает и такое, что организатор ответственно подходит к подготовке, но во время прохождения квеста происходят форс-мажоры и чаще всего по вине самого игрока. Испуганные люди могут внезапно толкнуть актера, ударить его или напороться на какой-нибудь инструмент в его руках. В результате чего получить случайную травму. Но это вовсе не означает, что квестов необходимо бояться. Подобного рода несчастные случаи происходят крайне редко.