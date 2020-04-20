Китай начал скупать подешевевшую нефть

Несмотря на новое соглашение ОПЕК+, рекордное как по объемам, так и по срокам, всю прошлую неделю, как, впрочем, и прогнозировало большинство экспертов, цена барреля нефти снижалась и к концу недели, к воскресному вечеру снизилась до 21-летнего минимума: за бочку нефти марки WTI давали 14,47 доллара, а Brent – 26,91. Еще ниже – до 12-13 долларов за баррель опустились цены на нигерийскую нефть марки Bonny Light. Обвал цен на нигерийскую нефть объясняется тем, что большая часть европейской экономики, а Европа является главным рынком ее сбыта, сейчас бездействует.

Причина очередного обвала цен на нефть осталась прежней – в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и фактической остановкой едва ли не всей глобальной экономики произошло резкое падение спроса, которое по прогнозу экономистов Международного энергетического агентства (IEA) составит в апреле 29 (!) млн бар./сутки, то есть втрое больше заявленного в сделке ОПЕК+ снижения добычи, а по итогам всего текущего года – 9,3 млн. Хранилища стремительно наполняются и к началу лета, считают в IEA, «черное золото» просто негде будет хранить. Причем, не только на суше, но и на море.

Как, например, сообщает Bloomberg, главные хранилища в Кушинге, Оклахома, объем которых по состоянию на лето 2019 года составлял 77 млн баррелей, но через несколько лет может увеличиться до 100 млн, почти полностью заполнены.

Ситуация могла бы быть еще хуже, если бы не рост спроса со стороны Китая.

Китайская экономика первой прошла эпидемию коронавируса и уже начала восстанавливаться. Спрос на нефть в КНР, как сообщает Bloomberg, уже вернулся к довирусному. Китайские нефтеперерабатывающие компании сейчас пользуются рекордно низкими ценами на нефть и скупают ее в больших количествах, таким образом удерживая цены от еще более сильного обвала.

Такие марки нефти, как Alaska North Slope, Cold Lake (Канада) и Lula (Бразилия) предлагаются сейчас с большими скидками, потому что продавцам дорог каждый покупатель. К тому же, такой, как Поднебесная.

К примеру, один европейский торговец продает Cold Lake с дисконтом в 8-9 долларов за баррель. Недавно другая крупная нефтяная компания продала большие объемы Alaskan North Slope и бразильскую Lula с дисконтом 5,5-6 долларов. Эти грузы немедленно были куплены китайскими нефтепереработчиками и находятся уже на пути в Поднебесную.

Известно также, что китайцы в последние дни покупают российскую нефть марки Sokol по ценам значительно дешевле цен в Дубае.

Китайские госкомпании покупают по спотовым ценам саудовскую нефть марки Saudi Arabian, а также нефть в Ираке и Кувейте. По данным Bloomberg, как минимум пять китайских НПЗ купят на этой неделе большие объемы нефти у Saudi Aramco, которая уже второй месяц подряд снижает цены для азиатских покупателей.