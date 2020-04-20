Костин заявил о возможной потере банками России 2,5 трлн рублей

Более 400 млрд рублей могут потерять банки России из-за принятых правительством мер по поддержке компаний, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК. Он добавил, что в случае, если за этим последуют неплатежи предприятий по кредитам, то потери банков могут достигнуть 2,5 трлн рублей. Речь по его словам, речь идет «о нулевых кредитах, и отсрочках по выплатам кредитов». По словам финансиста, оценку кризиса можно провести уже сегодня.

«Принятый правительством комплекс мер может стоить банковскому сектору порядка 400 млрд рублей», - рассказал Костин РБК. Он добавил, что для банков «это посильная ноша» с учетом прошлогодней прибыли в 1,7 трлн рублей. При этом он добавил, что главным риском для сектора в данной ситуации, являются кредиты, на которые выделено банками для пострадавших отраслей «3 трлн рублей и еще 1,5 трлн рублей на лизинговые компании в сфере повышенного риска».

«Когда эти предприятия не смогут оплачивать в срок кредиты, удар будет серьезным. Мы это все понимаем», - поделился мнением глава ВТБ. Он считает, что потери российского банковского сектора могут составить 2,5 трлн рублей. Костин назвал это «сильным ударом», но также выразил надежду на «более благоприятный исход». Окончательные потери будут зависеть от того, насколько «быстро смогут восстановиться производства, особенно в секторах, которые больше других страдают от кризиса».

Костин также сообщил, что его банк пока не будет просить помощи у государства, а полностью потери можно будет оценить к началу сентября. Но уже сегодня понятно, что доходы банков не только снизятся, но и «уйдут в минус». Он добавил, что «время серьезных испытаний для банков только наступает».