Критерии и особенности выбора канализационного насоса

Благодаря этому приспособлению можно устанавливать душевые кабины, унитазы и раковины практически в любом месте частного дома – оно позволяет перекачивать сточные воды даже по трубопроводам, которые направлены вверх.

Такие насосы устроены как компактные насосные станции, встраиваемые непосредственно в канализационную систему внутри частного дома. По конструкции и принципу функционирования они похожи на помпы из стиральных машин. В конструкции канализационного насоса имеются обратный клапан и угольный фильтр, которые препятствуют распространению неприятных запахов и возвращению сточных вод обратно в накопитель из канализации. Насосная станция функционирует в режиме самоочищения и не нуждается в сложном обслуживании – нужно лишь время от времени очищать резервуар от налета.

Канализационные насосы подразделяются на системы, подключаемые к унитазу, и модели для раковины. Они различаются функциями, температурой сточных вод и системой измельчения. Существуют три основные разновидности измельчителей: крыльчатка с режущей кромкой, нож с двумя лезвиями и комбинированное приспособление с несколькими лезвиями. Дешевле всего стоит крыльчатка, но оснащенные ей канализационные насосы имеют самую низкую производительность. Эффективность и надежность двухлопастного ножа гораздо выше. Наибольшую производительность обеспечивают три режущих лезвия в сочетании с перфорированным диском. При прохождении отходов через такой измельчитель они преобразуются в перемолотую однородную массу, которая не засоряет трубы.

При выборе канализационного насоса очень важно учитывать напор: он определяет расстояние, на которое могут подниматься сточные воды. Надо принимать во внимание горизонтально и вертикально расположенные отрезки трубы. Чтобы рассчитать напор, длину горизонтальных участков делят на десять и прибавляют длину вертикальных участков от края емкости до канализационного насоса. Полученный показатель должен быть на 20-25% меньше показателя, указанного в прилагаемой к насосу документации.

Кроме того, необходимо учитывать скорость перемещения сточных вод, давление, материал изготовления и диаметр труб. В быту большое значение имеет и уровень шума. При отсутствии познаний в сфере обустройства системы канализации лучше посоветоваться со специалистом или приобрести насос со значительным запасом напора и мощности.