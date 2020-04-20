Крупнейшие кредиторы мира выдали МКБ 350 млн долл.

Московский кредитный банк (МКБ) подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита объемом до 350 млн долларов от крупнейших кредиторов из стран Европы, США и Ближнего Востока сроком на 1 год. Полученные средства банк намерен направить на финансирование торговых операций своих клиентов.

В качестве уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров в сделке приняли участие The Saudi National Commercial, Citibank N.A., London Branch, Ing Bank. К ним присоединились Raiffeisen Bank International Ag, Pjsc Rosbank и Credit Suisse (Switzerland) Ltd. в качестве ведущих организаторов. Ing Bank (через Лондонское под разделение) выступил агентом по сделке.

«В непростые времена для глобальной экономики в целом, и финансового сектора, в частности, успешное привлечение синдиката является свидетельством стабильной деловой репутации, а также высокого уровня доверия к МКБ среди международных партнеров», – отметил председатель правления банка Владимир Чубарь.

Как отметили в пресс-службе банка, МКБ единственный финансовый институт в СНГ, который имеет опыт привлечения подобных кредитов. Текущая сделка стала третьей за последние два года.