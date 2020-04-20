Курс доллара: рублю не оставили шанса

Российский рубль обвалился к основным резервным мировым валютам на фоне упавших цен на нефть. По данным на 16:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 74,55 руб. В моменте он торговался по 74,95 руб. При этом евро покупают сейчас по 81,005 руб., ранее курс единой валюты ЕС составлял 81,20 руб.

Таким образом, рубль опустился на 1.5%, остановив трехнедельное ралли. Обвал нацвалюты связан с информацией о том, что уже в ближайшее время «чёрное золото» будет негде хранить, потому что его слишком мало покупают, а новая сделка ОПЕК+ не смогла изменить ситуацию на рынке.

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Снижение стоимости фьючерсов нефти марки WTI до уровня ниже 12 долл. за бочку было обусловлено решением Moody's Investors Service о понижении рейтинга Мексики и государственной энергетической компании Pemex в пятницу после закрытия валютных рынков.

При этом стремительное снижение мировых цен на нефть не смогла остановить сделка по сокращению производства, заключенная ОПЕК+, так как глобальных усилий может оказаться недостаточно для компенсации обрушения мирового спроса, вызванного тем, что глобальную экономику фактически закрыли на карантин, чтобы остановить распространение COVID-19.

Как отмечают в Moody's, перспективы роста экономики Мексики «существенно ослабли» - рейтинг Мексики понижен до Baa1 из-за слабого прогноза роста экономики.

По мнению Гийом Треска – старшего стратега Credit Agricole SA – более низкие цены на нефть в США и всё ещё низкие цены на Brent будут продолжать препятствовать восстановлению роста на развивающихся рынках.

«Это может поставить крест на восстановление рубля и не оставляет ему никаких шансов», – подчеркнул он.

В свою очередь аналитики «Нордеа Банка» считают, что рубль сейчас ничего не спасёт, в том числе ожидаемое снижение ставки ЦБ РФ.

«В рамках текущей недели рубль формально имеет два внутренних фактора поддержки: приближение апрельского пика налоговых платежей и предстоящее в пятницу заседание Банка России, по итогам которого мы ожидаем снижения ставки на 25 б.п. – напомнили они. – Однако в условиях ограниченных объёмов налоговых выплат и сдержанного аппетита со стороны инвесторв к рисковым активам, эти факторы вряд ли станут источником существенного улучшения позиций рубля».

Эксперты банка полагают, что в случае умеренно позитивного внешнего фона к концу недели рубль может вернуться в диапазон 73,00-74,00 в паре с долларом и ниже 80,00 в паре с евро.

«Внешний фон при этом продолжит определяться динамикой распространения нового типа коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. Темпы распространения остаются весьма высокими, порождая тревожные ожидания продления мер карантина, поэтому значимых поводов для оптимизма очень мало», – резюмировали в «Нордеа Банке».