Курс доллара: спекулянты вынесли вердикт рублю

Российский рубль за прошедшую неделю немного просел к доллару и почти остался на том же уровне к евро. Так, вечером в пятницу на закрытии основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 74,07 руб., прибавив за неделю 21 коп. При этом единая валюта ЕС торговалась по 80,62, потеряв за 7 дней 23 коп.

По мнению экспертов, национальной валюте удалось сохранить свои позиции, несмотря на дешевеющую нефть, цены на которую в конце рабочей недели падали в условиях наступившего разочарования со стороны инвесторов относительно соглашения ОПЕК+.

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Кроме того, неопределённой остаётся ситуация с пандемией COVID-19. Если в странах Европы ежедневный прирост заболевших коронавирусом снижается, то в России, при низком количестве жертв, число заражённых растёт, причём ускоренными темпами. Согласно данным на утром 19 апреля, за сутки новой коронавирусной инфекцией в нашей стране заболело ещё 6 060 человек. Больше за вчерашний день новых больных COVID-19 было выявлено только в США.

Таким образом, почти наверняка нерабочие дни в РФ будут продлены. Об этом, в частности, накануне в интервью телеканалу «Россия 1» намекнул руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, решение о дальнейшем режиме борьбы с коронавирусом COVID-19 в России необходимо будет принимать в течение предстоящей недели. Каким оно будет, догадаться не сложно.

Всё это, естественно негативно скажется на российской экономике. Вряд ли устоит и рубль. По крайней мере, спекулянты в США уже резко сократили ставки на укрепление рубля. Так, сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль сократилась за неделю на 27,9% (1 475 контрактов) до 3 812 контрактов. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

При этом статистика отражает положение дел по состоянию на 14 апреля. Курс рубля за тот же период вырос на 3,45%. Совокупная короткая позиция по рублю выросла на 44.2% (1 416 контракта) до 4 620 контрактов. Показатель демонстрирует увеличение 3-ю неделю подряд и по статистике на этой неделе с большой долей вероятности должно наблюдаться снижение. Совокупная длинная позиция после роста на 22,1% до 8 491 контрактов неделей ранее, сократилась на 0,7% до 8 432 контрактов.

Если же оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная длинная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), выросла на 12,5% до 10 556 контрактов на отчетной неделе. При этом длинная позиция по рублю управляющих фондами снизилась до 15-месячного минимума на уровне 8 856 контрактов. Этот показатель снижается уже 8-ю неделю подряд.

В свою очередь Иван Капустянский из Forex Optimum считает, что новостной фон для рубля не самый лучший. С одной стороны, на рынке присутствует оптимизм, вызванный заявлениями главы Белого дома Дональда Трампа о перезапуске американской экономики США.

«Но с другой стороны мировые цены на нефть после непродолжительной коррекции снова начали снижаться. Причиной очередной волны падения стал прогноз МЭА. Главный вывод из прогноза — объём ограничения добычи ОПЕК+ и присоединившимися к нему странами не компенсирует избыток на рынке, который достигнет 12 млн б/с в первом полугодии. Это грозит переполнением хранилищ в ближайшее время», – подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что для курса рубля «чёрное золото» сейчас является критически важным фактором.

«Пока цены на нефть будут низкими, рубль продолжит ориентироваться в первую очередь на их динамику. Но пока не будет восстановления экономической деятельности в мире, ожидать роста нефтяных котировок бесполезно. Наиболее вероятный сценарий – дрейф в широком диапазоне 20-40 долл. за баррель в зависимости от новостей. На этом фоне валютная пара доллар/рубль также будет консолидироваться в широком диапазоне и при резком снижение цен на нефть, может провалиться в коридор 78-80 руб.», – предположил Капустянский.

Антон Покатович из «БКС премьер» полагает, что в ближайшей перспективе курс рубля будет формироваться в диапазоне 73,50-75,50.

«Но такой курс будет возможным только при пятничных ценах на нефть. Если же котировки «чёрного золота» обвалятся в диапазон 25-27 долл. за бочку, то давление на нацвалюту моментально возрастёт. Если же говорить о более дальней перспективе, то рубль скорее всего будет снижаться к основным резервным мировым валютам и до конца мая уйдёт в коридор 76,00-78,00 руб.», – полагает он.

Между тем Анна Бодрова из «Альпари» уверена, что сильный рубль российским властям совсем не нужен.

«На горизонте маячит большой дефицит бюджета и падение объёмов экспорта сырья, а закрыть прорехи в казне проще всего будет, девальвировав нацвалюту. Среднесрочный коридор торгов по доллару - 72-77 руб.», – резюмировала она.

На открытии торгов понедельника курс доллара подскочил на 85 копеек - до 74,80 руб., курс евро вырос на 72 копейки - до 81, 19 руб.