Меркель раскритиковала меры по смягчению карантина в Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла жесткой критике обсуждения, которые ведутся в немецких регионах о смягчении карантинных мер, сообщает агентство DPA. Глава Германии назвала подобные дискуссии «вакханалией», уточняет СМИ, ссылаясь на комментарий участников видеоконференции президиума правящей партии Христианско-демократический союз, состоявшейся 20 апреля. В ходе обсуждения Меркель сообщила, что она недовольна трактовкой ее слов о начале постепенного снятия карантина. По ее словам, она имела ввиду «осторожное» и постепенного смягчения ограничительных мер, а в регионах ее слова привели к «разгульным» дискуссиям о снятии ограничений. Политик предупреждает, что это может привести к резкому откату назад и ухудшению эпидемиологической обстановки.

Напомним, Меркель сообщила о подготовке поэтапных мер по снятию карантина на прошедшей неделе. Канцлер уточнила, что благодаря снижению количества заболевших и роста новых случаев заболевания COVID-19, есть возможность строить подобные планы. В частности, 14 апреля глава ФРГ анонсировала открытие 20 апреля магазинов площадью не более 800 метров, авто- и велосалонов, при этом большая часть ограничительных мер остается в силе.

Канцлер Германии считает, что неосторожные меры могут прервать положительный тренд в борьбе с эпидемией, так как меньше людей станут соблюдать карантин. По данным на 20 апреля в Германии насчитывается 141 тысяча случаев заболевания коронавирусом, безвозвратные потери составляют 4,4 тысячи человек.