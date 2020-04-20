Вход/Регистрация Подписка

Меркель раскритиковала меры по смягчению карантина в Германии

Москва, 20.04.2020
  • Меркель раскритиковала меры по смягчению карантина в Германии

ТАСС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла жесткой критике обсуждения, которые ведутся в немецких регионах о смягчении карантинных мер, сообщает агентство DPA. Глава Германии назвала подобные дискуссии «вакханалией», уточняет СМИ, ссылаясь на комментарий участников видеоконференции президиума правящей партии Христианско-демократический союз, состоявшейся 20 апреля. В ходе обсуждения Меркель сообщила, что она недовольна трактовкой ее слов о начале постепенного снятия карантина. По ее словам, она имела ввиду «осторожное» и постепенного смягчения ограничительных мер, а в регионах ее слова привели к «разгульным» дискуссиям о снятии ограничений. Политик предупреждает, что это может привести к резкому откату назад и ухудшению эпидемиологической обстановки.

Напомним, Меркель сообщила о подготовке поэтапных мер по снятию карантина на прошедшей неделе. Канцлер уточнила, что благодаря снижению количества заболевших и роста новых случаев заболевания COVID-19, есть возможность строить подобные планы. В частности, 14 апреля глава ФРГ анонсировала открытие 20 апреля магазинов площадью не более 800 метров, авто- и велосалонов, при этом большая часть ограничительных мер остается в силе.

Канцлер Германии считает, что неосторожные меры могут прервать положительный тренд в борьбе с эпидемией, так как меньше людей станут соблюдать карантин. По данным на 20 апреля в Германии насчитывается 141 тысяча случаев заболевания коронавирусом, безвозвратные потери составляют 4,4 тысячи человек.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. Как вести себя и не сойти с ума в годину катастроф
    Чем кино может пригодится в эпоху пандемии? Помимо уже привычных функций — отвлекающей от мрачных дум или, если повезет, художественно возвышающей — кино способно прийти на помощь и в практическом ключе.
  2. Помощь летит
    Наша авиационная индустрия пока потеряла лишь около половины пассажиропотока и уже обратилась к властям за поддержкой. Тем не менее, говорить о тотальном коллапсе нашей авиационной индустрии преждевременно
  3. Пять месяцев спустя, или что ученые теперь знают о коронавирусе
    Чему научились медики, и достаточно ли этого, чтобы остановить пандемию?
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама