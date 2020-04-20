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Особенности таможенное оформление в Польше

Москва, 20.04.2020
Документы на вывоз грузов из Польши оформляются в соответствии с таможенными законами и правилами, едиными для государств Евросоюза. Большая часть товаров доставляется из Польши в Россию грузовыми автомобилями.
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На это уходит от трех до семи дней. Режим перевозки товара за границу контролируют таможенные органы Евросоюза. Экспортер обязан предоставить получателю груза следующие сопроводительные документы:

  • Faktura – счета с информацией о покупателе и продавце, в которых указаны число единиц товара, их стоимость, масса нетто/брутто, государство происхождения, а также условия поставки.
  • CMR – ТТН с подписями отправителя товара и перевозчика в трех и более экземплярах.
  • Рaking list для значительного числа товаров разных категорий и брендов.

Польский продавец должен предварительно в письменной форме уведомить о запланированном вывозе товаров таможенные органы любой страны ЕС. Это помогает оптимизировать процесс международных грузоперевозок: экспортные поставки через таможню Польши могут осуществляться из логистических соображений и в силу иных причин через границы любого государства Евросоюза.

Чтобы сократить время таможенной очистки, принимающей стороне желательно предварительно связаться с агентом, который несет ответственность за прием груза, и взять у него образцы надлежащего заполнения документов TIR и CMR.

Таможенный брокер в Польше получает от перевозчика груза сведения о пункте пересечения границы Евросоюза, через который водитель намерен вывезти товары. При этом осуществляется оформление таможенной экспортной декларации EX-1, SAD с присвоением ей номера в системе MRN. Прежде чем поставить на ней отметку о выезде, таможенный инспектор ищет документ в базе данных (Celina, ECS). Как только статус груза изменится, экспортеру и его налоговому органу в автоматическом режиме посылается уведомление о его вывозе за пределы Евросоюза.

Пересечение границы может осуществляться перевозчиком на следующих условиях:

  • без открытия TIR, при этом груз в обязательном порядке проверяется на всех промежуточных границах;
  • с открытием CarnetTIR, при этом оформляется страница книжки МДП, остающаяся действительной до завершения поездки.

Закрытие экспортной декларации осуществляется в месте открытия CarnetTIR. После этого на основании МДП досмотр груза на всех таможенных постах не осуществляется, выполняется лишь проверка наличия пломб и их целостности. Расходы на открытие TIR несет перевозчик груза или другая сторона, которая указана в заявке на оказание транспортных услуг.

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