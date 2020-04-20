Пандемия привела к росту антисемитизма

«С начала вспышки COVID-19 значительно чаще стали звучать обвинения в том, что евреи, как индивидуально, так и коллективно, стоят за распространением вируса или напрямую наживаются на сложившейся ситуации. Мы наблюдаем возвращение традиционных, классических стереотипов, использующих язык, очень напоминающий средневековые кровавые наветы, когда евреев винили в том, что они распространяют болезни, отравляют колодцы и контролируют экономику», - таким пугающим сигналом президент Европейского еврейского конгресса (ЕКК) и Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор открыл виртуальную пресс-конференцию, посвящённую докладу Центра Кантора о ситуации с антисемитизмом в мире за 2019 год. Эксперты не стали ограничиваться исключительно прошлым годом и не смогли обойти вниманием ситуацию с коронавирусом, а также непростую экономическую обстановку в мире, которая приводит к росту популизма и экстремизма.

В 2019 году количество серьёзных инцидентов с применением насилия увеличилось на 18% в годовом соотношении – всего 456 случаев по сравнению с 387 случаями в 2018 году. Это – резкий рост, особенно учитывая значительное сокращение таких случаев в период с 2015 по 2017 год. По меньшей мере 169 человек (37% от общего числа серьёзных насильственных инцидентов) подверглись физическим нападениям, в основном в общественных местах – на улицах, в школах, около еврейских объектов, а некоторые – около своих домов или даже внутри них, что является относительно новым явлением, замеченным в 2018 году во Франции. Были совершены нападения, по крайней мере, на 53 синагоги (12%) и 28 общинных центров и школ (6%). Это охраняемые учреждения; неохраняемые объекты атаковали чаще: были осквернены 77 кладбищ и мемориалов (17%), в отношении 129 объектов частной собственности были совершены акты вандализма (28%). Нападавшие использовали широкий арсенал средств: огнестрельное оружие, в основном в 15 случаях стрельбы (3%), поджоги – 21 случай (5%), холодное оружие – 47 случаев (10%).

Следует отметить, что возросло не только общее количество инцидентов, достигшее 456, но и практически все связанные с этим показатели: в 2019 году число лиц, подвергшихся нападению, увеличилось почти на 30 (+22%); количество угроз с опасностью для жизни – на 40 (+47%!); число объектов частной собственности, которым был нанесён ущерб, увеличилось на 25 (+24%).

В США получает распространение новое явление – рост числа насильственных актов антисемитизма в форме массовых расстрелов с большим количеством жертв, вдохновлённых идеологиями правого толка, а также группировками «Чёрные евреи» (Black Hebrew Israelites) и «Нация ислама» (Nation of Islam). А согласно докладу Агентства Европейского союза по основным правам (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA), в течение последних пяти лет 41% евреев в возрасте от 16 до 34 лет задумывались об эмиграции из Европы из-за антисемитизма. Антисемитизм – основной фактор, стимулирующий эмиграцию, и вероятность принятия решения о переезде в другую страну возрастает, если подавляющее большинство считает меры правительства по борьбе с антисемитизмом неадекватными.

«Именно из-за этих тревожных и опасных тенденций мы собрали на Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме в январе 2020 года 50 мировых лидеров, – отметил Вячеслав Моше Кантор, который в качестве президента Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» являлся инициатором мероприятия в Яд Вашеме в честь 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим. – Нам удалось включить вопрос о важности борьбы с антисемитизмом в глобальную повестку дня. Следующим шагом должен стать согласованный и скоординированный международный план действий».

«Наряду с попытками взять под контроль распространение вируса и смягчить последствия экономического спада международное сообщество не должно игнорировать социальный и политический кризис, который уже начинается», – сказал президент ЕЕК.