Прогноз погоды: весна нечаянно нагрянет

«Весна идёт, весне дорогу»… Но пока не в России. Хотя уже очень скоро всё может измениться. Напомним, буквально нескольк дней назад синоптики предупреждали о том, что май-2020 будет холодным, дождливым и больше напоминать по своим температурным показателям начало или даже середину осени. Однако, согласно новому прогнозу метеорологов, климатическая весна, которая пока никак не хочет вступать в свои права, всё-таки придёт на Русскую равнину и в некоторых регионах произойдёт это стремительно.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков – майские праздники будут спасены

Жителям Москвы, как врочем и всем россиянам сейчас приходится очень несладко. Мало того, что действующий режим самоизоляции не позволяет выходить на улицу, так ещё и на балконе воздухом не подышишь – то, дождь, то снег, то сильный ветер.

Но уже скоро, как обещают синоптики, ситуация в столице поменяется - весна всё-таки одарит регион своими дарами. Когда же наступит это «скоро»? Метеорологи просят немного потерпеть, так как пока апрельская погода в Москве скупа на тепло. И чем ближе к лету, тем холоднее она становится. Вот и сегодня её среднесуточное значение оказалось сразу на несколько градусов ниже климатической нормы.

А ведь было время, когда в этот день уже стояла не протсо тёплая погода, а даже по-летнему жаркая. Так, в 1973 году в начале последней декады апреля воздух в Москве прогревался почти до плюс 24. Зато уже в далёком 1895 году в тот же период стояли зимние морозы, а столбики термометров опускались до минус 15. Сильными осадками отметился в Москве конец апреля 1935 года. Так, 19 апреля на город выпало 8,6 мм небесной влаги.

В прошлом же году погода в 20-х числах апреля соответствовала своей климатической норме. Ночьюбыло около нуля - плюс 2. Днём - в некторые стуки 13-15 градусов выше нуля. Осадков не было. Сильных дождей синоптики не прогнозируют и сейчас, но предупреждают, что календарная весна в столичном регионе начнётся не раньше майских праздников. В период же с 20 по 30 апреля днём температура воздуха составит всего плюс 7-10, ночью возможны заморозки.

Тем временем сейчас к столице медленно, но верно приближается антициклон, который вскоре принесёт на территорию региона высокий температурный фон – до плюс 17, а также сухую, без осадков погоду. Хотя, в некоторые дни, в некоторых района Москвы и Подмосковья дожди всё-таки будут и даже сильные. Но зато не продолжительные. А вот атмосферное давление может резко пойти вверх – до 760 мм рт. ст., что доставит дискомфорт людям, которые остро реагируют на барические перепады.

Ближе к середине последнего месяца календарной весны столбики термометров поднимутся ещё выше, стабилизируясь на отметке плюс 22-25. При этом мощных осадков и усиления ветра в этом период не ожидается.

Прогноз погоды в СПб: сильный ветер принесёт весну в Северную столицу

Весна нечаянно нагрянет и в Санкт-Петербурге. По прогнозу синоптиков, в Ленинградскую область и в СПБ климатическая весна придёт в самом конце апреля. Правда, пока жителям города на Неве также придётся немного потерпеть и пережить обширный циклон, который уже накрыл Северную столицу. Под его влиянием всю предстоящую неделю в Санкт-Петербурге будет пасмурно и прохладно. Возможны осадки, дожди со снегом, и даже гололёд, а в ночное время – заморозки.

Но зато после циклона весь май в СПб будет солнечно и без осадков, а погодные градусники покажут плюс 15-20.

Погода в Ярославле: прогноз пока не радует – весна опаздывает

А вот в Ярославле весной пока даже не пахнет. Согласно данным метеорологов, обычно в это время здесь уже всё цветет, пахнет и радует глаз. Сейчас же в Ярославле пасмурно, дождливо и зябко. При этом, по прогнозу синоптиков, третья декада апреля принесёт с собой большое количество осадков, а дневной температурный фон составит всего плюс 4-5. Резкий температурный скачок произойдёт в самом конце апреля - начале мая, когда воздух в Ярославской области прогреется до плюс 15, осадков не ожидаться.

Но, как предупреждают метеорологи, такая температура продержится здесь недолго – примерно до второй декады последнего месяца календарной весны. С середины мая Ярославль ожидает циклон, который принесёт похолодание и большое количество осадков, а столбики термометров опустятся до плюс 7-10. Такая климатическая обстановка сохранится здесь до конца мая.

Погода в Белгороде: повышенный температурный фон и проливные дожди

По прогнозу синоптиков, в Белгороде весна наступит очень стремительно. Уже с конца апреля в городе ожидается резкое повышение температурного фона до плюс 15. Однако, вместе с потеплением прогнозируются сильные дожди. При этом воздух прогреется до плюс 15-17 градусов.

Но полноправно календарная весна вступит в свои права на майские праздники, когда воздух прогреется до плюс 18-20. После 6-7 мая в Белгородской области ожидаются ливневые дожди, возможно усиление ветра, порывы которого местами будут достигать 18-20 метров в секунду.