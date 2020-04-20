Путин: распространение коронавируса в РФ удалось замедлить, но пик ещё впереди

Глава РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ заявил, что распространение коронавируса в стране удалось замедлить. При этом он признал, что распространение COVID-19 в России продолжается, предаёт РИА Новости.

«Сбить темп распространения коронавируса позволили введённые ограничения, – подчеркнул президент. – Тем не менее пик по COVID-19 в России ещё впереди и останавливаться в борьбе с ним нельзя».

Кроме того, Путин подчеркнул, что власти страны при борьбе с коронавирусом будут опираться на экспертное мнение, действовать предельно аккуратно.

«Мы будем исходить из главного: это защита жизни и здоровья людей. И только опираясь на экспертное мнение, применять максимально безопасные режимы работы отраслей, отдельных предприятий и организаций. Действовать очень аккуратно, понимая, что экономику полностью остановить невозможно. Но надо минимизировать негативное влияние эпидемии на занятость, доходы граждан», – резюмировал российский лидер.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в российской столице действует пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для его оформления простят пользоваться формой на сайте nedoma.mos.ru.

Для передвижения пешком пока разрешения не требуется. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.

Статистика по коронавирусу на 20 апреля в России и Москве

За последние сутки в России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 4 268 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 47 121 пациентов с COVID-19. Днём ранее в России было зафиксировано 6 060 случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 2 026 новых заболевших. Общее число зафиксированных пациентов с коронавирусом в столице, таким образом, достигло отметки 25 349. На втором месте – Подмосковье (+578 новых случаев инфицирования), на третьем – Нижегородская область (+113).

За время эпидемии от коронавируса в России умер 405 человек, из них 44 человек скончались за минувшие сутки. Выписаны по выздоровлению за весь период 3 446 человек, за прошедшие сутки – 155.