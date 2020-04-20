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Российские военные испытали в Сирии новый танк

Москва, 20.04.2020
  • Российские военные испытали в Сирии новый танк

ТАСС/ Минобороны РФ

В Сирии прошли испытания нового российского танка Т-14 «Армата», сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе выступления на телеканале «Россия-1».

«Да, совершенно верно, они были в Сирии», - сообщил чиновник. Он уточнил, что боевые единицы были направлены в Сирию для изучения «всех нюансов в боевых условиях».

«Как вы понимаете, именно такого рода испытания», - добавил Мантуров. Он отметил при этом, что испытания в Сирии помогут формированию «финального облика» танка, который вскоре начнет поступать на вооружение в российскую армию. Ожидается, что российские военные получат танк в 2021 году. Министр также рассказал, что Т-14 «Армата» является дорогой машиной, потому что  нуждается в цикле «дополнительных испытаний и модернизации».

«По мере увеличения объемов производства и поставок будет и цена снижаться», - пояснил чиновник. Он добавил, что танк является технически совершенным, и оснащен самыми передовыми технологическими решениями. Также Мантуров рассказал, что машина «напичкана электроникой, обладает особой конструкцией с учетом всех требований, предъявленных главным заказчиком - министерством обороны». Мантуров сообщил, что при налаживании серийного производства танк будет отправляться и на экспорт. Возможно, это произойдет уже со следующего года, после поступления «Арматы» в войска РФ.

Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, не имеющий аналогов в мире. «Армата» полностью разработана в России, принципиально новым решением стало размещение экипажа в бронированной капсуле, отделенной от боекомплекта.

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