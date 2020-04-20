Цена на нефть обновила антирекорд 1999 года

Стоимость американской нефти марки WTI впервые, начиная с 1999 года, упала в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне более чем на 20%, пробив отметку в $15 за баррель, передает ТАСС. «Стоимость достигла самого низкого уровня впервые с 1999 года», свидетельствуют данные торгов.

Агентство уточняет, что на 10:30 по московскому времени фьючерсы на май на нефть марки WTI, потеряв 21,8%, достигли $15 за баррель. Ранее цена временами пробивала отметку в $15, теряя в цене более 23%

Аналитики рынка уверены, что падение продолжиться из-за накопления нефти в резервуарах на фоне падения спроса из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Специалисты уверены, что цена на нефть еще не достигла дна, поскольку растут запасы сырья в американском нефтехранилище в Кушинге, штата Оклахома, являющимся базой для поставок по фьючерсным контрактам сырой нефти WTI. Как сообщил стратег-аналитик нефтяного рынка CMC Markets Майкл Маккарти, место в нефтехранилище в Кушинге еще есть, однако есть опасение, что скоро оно достигнет своей предельной мощности, и тогда производителям придется сократить производство. Агентство сообщает, что запасы в плавучих хранилищах в танкерах составляют рекордные 160 млн баррелей сырья.

Нефть Brent утром 20 апреля снизилась всего менее чем на 1%. Большое расхождение в цене возникло и между истекающими майскими и июньскими фьючерсами на WTI, которые потеряли всего 5%. По мнению рыночного стратега Westpac Роберт Ренни, большая часть потерь Brent связана с «истечением контрактов». По его мнению, данный сорт тоже может уйти в июньских контрактах ниже отметки в $20 буквально через пару сессий.