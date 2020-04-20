Цена нефти WTI впервые в истории упала ниже 5 долл. за баррель

Продолжается стремительное падение мировых цен на нефть. Так, стоимость «чёрного золота» сорта WTI с поставкой в мае впервые в истории упала ниже 5 долл. за баррель, передаёт РИА Новости.

По состоянию на 20.09 мск цена майских фьючерсов на WTI падала на 74,11%, до 4,73 доллара за баррель. Минутами ранее цена опустилась до 4,09 доллара за баррель. Так низко WTI никогда ещё не падала. При этом трейдеры продолжают распродавать актив, так как срок торгов майским котрактов истекает во вторник.

Июньские контракты WTI также снижают в цене. В настоящее время их стоимость составляет 22,62 (-10%). Цена июньских фьючерсов на «чёрное золота» марки Brent упала на 5% – до 26,66 долл. за бочку.

Ранее сообщалось, что стоимость американской нефти марки WTI впервые, начиная с 1999 года, упала в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне более чем на 20%, пробив отметку в 15 долл. за баррель.

Аналитики рынка уверены, что падение продолжиться из-за накопления нефти в резервуарах на фоне падения спроса из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Специалисты уверены, что цена на нефть еще не достигла дна, поскольку растут запасы сырья в американском нефтехранилище в Кушинге, штата Оклахома, являющимся базой для поставок по фьючерсным контрактам сырой нефти WTI.

Как рассказал стратег-аналитик нефтяного рынка CMC Markets Майкл Маккарти, место в нефтехранилище в Кушинге еще есть, однако есть опасение, что скоро оно достигнет своей предельной мощности, и тогда производителям придется сократить производство. Агентство сообщает, что запасы в плавучих хранилищах в танкерах составляют рекордные 160 млн баррелей сырья.