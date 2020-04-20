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Турция обнародовала план по приему зарубежных туристов после эпидемии

Москва, 20.04.2020
  • Турция обнародовала план по приему зарубежных туристов после эпидемии

Власти Турции намерены внедрить сертификацию туристических объектов на безопасность от коронавируса, а также соответствию нормам и стандартам гигиены, передает АТОР, ссылаясь на министра туризма и культуры Мехмета Эрсоя. Уточняется, что проект начнет работать уже в мае. Уточняется, что сертификация отелей будет проходить на добровольной основе. Однако при отсутствии у объекта данного сертификата он не будет допущен до обслуживания иностранных туристов. В первую очередь, это касается приема, размещения и досуга гостей. Также сертификат безопасности от коронавируса должны будут получить авиакомпании, транспорт, отели, музеи и рестораны, а также их сотрудникам.

АТОР уточняет, что объекты, которые получат сертификат, будут обязаны гарантировать своим гостям «социальное дистанцирование, проведение регулярной стерилизации, проверку здоровья персонала, а также обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты». Получить сертификаты туристические объекты и принимающие компании должны будут к концу мая.

Эрсой подчеркнул, что новая система не является планом по выходу из кризиса из-за эпидемии, а «приоритет потребителя», которому теперь будет следовать Турция. Министр осторожно строит прогнозы по возможности запуска междугороднего сообщения и открытию курортов к концу мая. Однако пока эти планы касаются только местных жителей. Прибытие зарубежных туристов в Турции ожидается не раньше середины июня. Однако россияне не будут в этом списке на первом месте, приоритет будет отдаваться жителям Азии, затем настанет очередь Германии и Австрии, где ситуация с коронавирусом быстро улучшается, сообщил министр.

После этого Турция готова принять туристов из стран Центральной Европы и некоторых стран Северной Европы. Из-за неопределенности с ситуацией по стабилизации эпидемиологической обстановки в России и Великобритании, туристы из этих стран смогут приехать на отдых не раньше конца июля, добавил Эрсой.

 

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