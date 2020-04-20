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В Чехии призвали еще год не открывать границы

Москва, 20.04.2020

Президент Чехии Милош Земан считает, что границы республики стоит держать закрытыми еще год в целях избегания второй волны коронавирусной инфекции. Мнением он поделился в интервью Radio Frekvence 1. Он также сообщил, что планирует провести летний отпуск в своем загородном доме в Высочине и призвал соотечественников последовать его примеру. Он уверен, что необходимо «ценить прекрасный чешский пейзаж». Такого же мнения придерживается и замминистра здравоохранения Чехии Роман Примула, который в марте заявил, что он «не исключает, что ограничения на заграничные поездки для граждан страны могут продлиться на один или два года».

Чехия стала одной из первых стран, закрывших свои границы для въезда иностранцев. Произошло это 14 марта, когда Прага приостановила выдачу шенгенских виз. С 16 марта вышел запрет правительства Чехии на въезд и выезд в страну всех категорий лиц, кроме чешских граждан и иностранцев с видом на жительство в Чехии. На сегодня в Чешской Республике зафиксировано 6 746 случаев инфицирования коронавирусом, погибших насчитывается 186 человек, 1 298 пациентов выздоровели.

Ранее американский телеканал Fox News, ссылаясь на собственные высокопоставленные источники, заявил, что первый пациент с коронавирусной инфекцией вовсе не был работником рынка в китайском Ухане, как пытаются представить власти КНР, а работал в лаборатории Института вирусологии данного мегаполиса. При этом телеканал сообщает, что сама уханьская лаборатория не занималась разработкой биологического оружия, а должна была только продемонстрировать выдающиеся результаты исследования вирусов учеными КНР.

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