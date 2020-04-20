Что будет с нацпроектами

Донастройка

Реализация национальных проектов будет продолжена, они останутся приоритетом для руководства России, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале «Россия 1» (ВГТРК). При этом, подчеркнул он, «движение по этим магистральным направлениям сохранится». «То, что здравоохранение останется приоритетом, образование останется приоритетом, это также очевидно», — добавил он.

Напомним, национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. На сегодняшний день в России приняты 12 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт».

В медицину добавят, у цифровизации заберут

Понятно, указывает первый вице-президент Опоры России Павел Сигал, что в ситуации, когда в стране эпидемия коронавируса и проводятся карантинные мероприятия, правительству приходится искать варианты и для поддержки пострадавших отраслей экономики, и для выполнения ранее поставленных задач. Главным драйвером развития ВВП РФ стали национальные проекты, по которым сейчас кабмин должен скорректировать целевые показатели (в условиях кризиса не все они будут выполнены в тех параметрах, которые закладывались ранее). Часть средств будет перераспределена между нацпроектами по степени их актуализации.

В целом затраты по нацпроектам к текущем году будут сокращены на 200 млрд рублей, указывает эксперт. Сокращение коснулось практически всех проектов в равномерном объеме, кроме цифровизации госсектора (здесь значительно снижены темпы реализации задач). 50 млрд рублей будет перераспределено за счет средств на модернизацию первичного звена здравоохранения. 150 млрд рублей найдено в неприоритетных расходах по нацпроектам: в частности, сильнее всего будут снижены затраты в нацпроекте по цифровизации экономики (на 25%) и поддержке экспорта (почти на 50%). На строительство затраты сократятся на 37,7 млрд рублей (на 5%). Федеральная программа «Чистый воздух» не получит финансирование в размере 15,7 млрд рублей, строительство новых школ будет сокращено на 37 млрд рублей.

Таким образом, заключает Павел Сигал, очевидно, что нацпроекты будут корректироваться в двух направлениях: будут пересмотрены целевые показатели (например, по объемам ввода нового жилья) и снижены затраты в соответствии с новыми данными. Это объективно правильно, так как в результате карантинных мер снизятся и темпы исполнения нацпроектов, и спрос населения, и доходы. А в российском бюджете появляется большая статья затрат по поддержке пострадавших отраслей и секторов.

Чтобы «черный день» не стал «черным годом»

Отмечая ограниченность, с его точки зрения, результативности работы над нацпроектами самого Максима Орешкина в роли главы Минэкономразвития, шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв, напоминает, что работа над нацпроектами забуксовала на стадии раскачки и было упущено два драгоценных года.

Теперь, конечно, финансовых ресурсов для реализации нацпроектов больше явно не становится. Зато актуальность развития цифровой экономики, всего технологичного, несырьевого сектора, необходимой современной инфраструктуры и логистики, по его словам, просто зашкаливает.

Но понятно, что теперь приходится соизмерять желания с более ограниченными возможностями нарастить расходы, и правительство будет вынуждено идти на «донастройки». При этом, считает Пётр Пушкарёв, какое-то время в нацпроектах неизбежно будут превалировать высокорасходные сферы вроде образования и здравоохранения, увы, не обещающие никакой чисто экономической отдачи на коротком горизонте.

Но в действительности и нынешнему правительству Мишустина крайне важно побыстрее преодолеть инерцию мышления, доставшуюся ему в наследство от предыдущего кабинета, полагает аналитик. Именно сейчас, пока весь мир на паузе, России дан новый шанс действовать с опережением. Да, пока что мировой спрос задавлен «ниже плинтуса», но это вряд ли продлится дольше полугода-года, а у нас внутри страны карантинные меры в любом случае должны завершиться не позднее, чем к началу лета.

И надо одновременно не просто продолжать, а ускорять прямо сразу же в мае-июне все планы по нацпроектам и в цифровой сфере, и в производственном секторе, чтобы российские предприятия использовали эту фору во времени для совершенствования, для готовности к выпуску новой современной продукции, которая бы пользовалась впоследствии спросом и на мировых рынках, а производство комплектующих могло бы встроиться успешно в международные промышленные цепочки. Здесь можно налаживать скорее и взаимодействие с Китаем, который уже оправился от эпидемии, а там есть и деньги, и интерес к размещению производств в России. Ослабший рубль удешевляет на территории России любые затраты, и это тот случай, когда часть неприятностей даже можно обратить себе на пользу.

России главное не засиживаться на карантине, не циклиться и не зависать на этой общей паузе, считает Пётр Пушкарёв, а быстрее выпускать людей на рабочие места, что вполне можно делать соблюдая нормы безопасности, как показывает опыт Беларуси и Швеции. И надо смелее тратить резервы: не нужно оставлять ничего на следующий "чёрный день" в Фонде национального благосостояния, где сейчас 12,8 трлн руб, а правительство всё ещё хочет оставить почти 7 трлн руб на следующий год. Но в резервах ЦБ и так ещё останется более 40 трлн руб, если считать по нынешнему курсу, а на все нацпроекты предполагалось израсходовать порядка 25 трлн руб до 2025 года.

Это всего лишь чуть более чем по 4 трлн руб в разбивке на 6 лет, и надо держать этот темп, и ничего не сворачивать. Потратить стоило бы даже больше: не 4 трлн руб, а 5-6 трлн руб в 2020 году, и столько же в 2021 году на все нацпроекты и с учётом дополнительных срочных нужд здравоохранения, чтобы медицина справилась с лечением инфицированных больных. Ещё не менее 4,5 трлн руб. просто раздать как можно быстрей населению в качестве безвозмездной компенсации за сидение дома. Этого хватило бы на безусловные выплаты по 30 тыс. руб. каждому взрослому.

По словам эксперта, эти деньги пошли бы в торговые сети, где люди проголосуют деньгами за наиболее нужную им продукцию сельского хозяйства, за самые востребованные по факту товары народного потребления - 20% от оборота вернётся в казну в виде НДС, а остальные деньги поддержат опосредованно производителей. Плюс дополнительно 3-4 трлн рублей нужно выделить на компенсацию простоя для малого и среднего бизнеса.

В сумме этот план потребует 13-14 трлн руб. до конца 2020 года, то есть потребуется потратить весь ФНБ плюс довесок в 1-2 трлн руб., продав порядка 3% от золотовалютных резервов ЦБ, что совершенно нормально, говорит Пётр Пушкарёв. Эти деньги восполнятся впоследствии. Они именно на «чёрный день» и копились, а сейчас он наступил, но чтобы «чёрный день» не превратился в «чёрный год», разумную часть этих средств как раз и надо с умом потратить. Не поддаваться всеобщему гипнозу ступора, в который попало сейчас большинство крупных стран, а продолжать двигаться собственным путем.