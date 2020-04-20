В России выступают против отмены карантина после прохождения пика эпидемии

Отменять карантин в России сразу после прохождения пика эпидемии нельзя, считают в Минздраве РФ. В ведомстве уверены, что наступившая неделя должна прояснить ситуацию с наступлением в стране переломного момента в распространении коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик Николай Брико.

«Даже если показатель заболеваемости пойдет вниз, то это не означает, что надо отменять меры по самоизоляции», - цитирует академика «Интерфакс». Он напомнил, что по данным на 20 апреля было зафиксировано «значительно меньше новых случаев заболевания, чем вчера».

Академик считает, что «текущая неделя нас порадует, и жизнь постепенно может восстанавливаться». Но даже в случае ухода «кривой заболеваемости вниз, меры по дистанцированию еще должны действовать», с читает Брико. Также, по его мнению, должен быть продолжен и врачебный контроль ситуации.

Напомним, в целях борьбы с коронавирусной инфекцией в большинстве субъектов РФ введен режим самоизоляции. Помимо этого в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни, о чем в своем обращении к россиянам сообщил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, правительство продолжает отслеживать всю информацию по статистике распространения коронавируса и готово сократить нерабочий период в случае улучшения эпидемиологической обстановки.