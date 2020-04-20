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В ВОЗ оценили уровень смертности от COVID-19 в России

Москва, 20.04.2020

Мелита Вуйнович – представитель ВОЗ в РФ – оценила уровень смертности от коронавируса COVID-19 в России. По её словам, несмотря на то, что уровень смертности в нашей стране снизился, за последнюю неделю общее число случаев заболевания в стране возросло, передаёт РИА Новости.

«Во многих регионах это спорадические случаи, но, тем не менее, это также означает, что гораздо большая популяция подвергается риску», – резюмировал Вуйнович.

Статистика по коронавирусу на 20 апреля в России и Москве

За последние сутки в России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 4 268 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 47 121 пациентов с COVID-19. Днём ранее в России было зафиксировано 6 060 случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 2 026 новых заболевших. Общее число зафиксированных пациентов с коронавирусом в столице, таким образом, достигло отметки 25 349. На втором месте – Подмосковье (+578 новых случаев инфицирования), на третьем – Нижегородская область (+113).

За время эпидемии от коронавируса в России умер 405 человек, из них 44 человек скончались за минувшие сутки.  Выписаны по выздоровлению за весь период 3 446 человек, за прошедшие сутки – 155.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в российской столице действует пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для его оформления простят пользоваться формой на сайте nedoma.mos.ru.

Для передвижения пешком пока разрешения не требуется. При этом гражданам без пропуска можно покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.

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