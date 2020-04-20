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В Японии заявили о сильнейшем мировом кризисе со времен Второй мировой войны

Москва, 20.04.2020
  • В Японии заявили о сильнейшем мировом кризисе со времен Второй мировой войны

Из открытых источников

Мировая экономика стоит на пороге самого сильного кризиса со времен Второй мировой войны из-за распространения нового коронавируса, считает министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Дипломат сообщил, что уже очевидно серьезное влияние кризиса «на международную экономику, а также экономику Японии», передает агентство Киодо.

СМИ также сообщает, что данным их источника японское правительство намерено увеличить размеры затрат на антикризисные меры до 117,1 триллиона иен, что пересчете составляет около 1,09 триллиона долларов. Ранее утвержденный пакет антикризисных мер составил 108 триллионов иен, но в правительстве сочли сумму недостаточно для преодоления последствий кризиса, сообщает агентство. Уже сегодня безработица в стране поднимется до 2,72%, то есть безработных в Японии на 1,56 миллиона человек больше, чем годом ранее. Данные показатели хуже кризиса 2008-2009 годов, сообщает СМИ.

По последним данным ВОЗ, на сегодня в мире насчитывается больее 22,4 миллиона заболевших коронавирусной инфекцией, почти 600 тысяч успешно излечились от заболевания. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавиру в России, в стране более 42,8 тыс. случаев заражения инфекцией, большинство из инфицированных находятся в Москве – более 36 тыс. человек.

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