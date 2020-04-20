В России число заболевших covid-19 за сутки снизилось до 4 тысяч человек

В России за минувшие сутки выявлено 4 268 новых случаев заболевания коронавирусом, что составило прирост в 10% общего числа заболевших. Накануне рост выявленных больных составил более 6 тыс. Отмечается, что новые случаи зафиксированы в 76 регионах, а общее число заболевших в стране достигло 47 121, говорится в сообщении оперштаба 20 апреля. Уточняется, что 45,3% новых пациентов являлись бессимптомными носителями заболевания.

Антирекорд по-прежнему принадлежит Москве, где выявлено 2 026 новых инфицированных. Общее число больных в Москве на данный период составляет 26 350. В Московской области выявлено 578 новых заболевших коронавирусной инфекцией. На третьем месте по приросту больных находится Нижегородская область – 113 новых случаев. Далее следуют Санкт-Петербург (+86), Ростовская область (+60), Мурманская область (+46) . В Чечне и Башкирии по 45 новых случаев инфицирования, чуть меньше в Орловской, Брянской и Калужской областях, где зафиксировано 43,42 и 40 новых больных соответственно. В общей сложности из российских больных было выписано 155 человек, а общее число выздоровевших выросло до 3 446.

Напомним, в целях борьбы с коронавирусной инфекцией в большинстве субъектов РФ введен режим самоизоляции. Помимо этого в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни, о чем в своем обращении к россиянам сообщил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, правительство продолжает отслеживать всю информацию по статистике распространения коронавируса и готово сократить нерабочий период в случае улучшения эпидемиологической обстановки.