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Герман Греф допускает, что «вирусный кризис» продлится не меньше года

Москва, 21.04.2020

Не стоит ждать скорого завершения кризиса, заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на портале Лента.Ру.

Тезис, который Греф транслировал онлайн-аудитории, заключается в том, что кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, «не будет V-образным — то есть резкое падение вниз и быстрый отскок». По его словам, он не будет и U-образным — то есть с плато внизу, а потом быстрым отскоком. Вполне возможна такая ситуация, что этот кризис будет длинным.

Глава Сбербанка считает вполне реалистичным, что кризис может продлиться год и два – в случае, если не будет изобретена вакцина и найдено действенное лекарство от смертоносной заразы.

«Сначала, когда мы начали об этом думать, когда я начал об этом думать, я стал эту мысль от себя гнать. А потом подумал: если я ее от себя гоню — значит, я ее боюсь, и тогда нужно ее обязательно спроектировать. И когда я попытался осознать, что такое кризис длиной в год или два, то оказалось, что это крайне полезное занятие», - поделился он своими размышлениями.

Такое новое видение ситуации, по словам Грефа, подсказывает необходимость сдвинуть горизонт планирования.

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