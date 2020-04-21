Коронавирус сильно ухудшил отношения Италии с Европой

Жестокая ирония судьбы: Евросоюз (который, правда, шесть десятилетий назад назывался иначе) родился в Риме, и там же, в Вечном городе, говорят сейчас о том, чтобы развалить его.

После того, как брекзит показал, что казалось бы невозможное все же возможно, сторонники объединенной Европы говорили, что Великобритания не в счет, что это особый случай, и что она всегда была сама по себе, а не со всей материковой Европой. Однако сейчас, когда разговоры о выходе из ЕС всерьез начались и на материке, причем, не на его задворках, а в месте рождения объединенной Европы, ссылками на островной менталитет эту тревожную для Брюсселя тенденцию не объяснишь.

Конечно, третья экономика ЕС и раньше флиртовала с екроспектицизмом, когда пыталась добиться разрешения на превышение трехпроцентного лимита по дефициту бюджета или боролась с девятым валом мигрантов, нахлынувшим из Африки, но после того, как на север Италии пришел коронавирус COVID-19, и Европа, несмотря на просьбы Рима о помощи, ничем не помогла итальянцам, и к тому же еще и закрыла границы с Италией, многое изменилось.

Конечно, потом были извинения (Урсула фон дер Ляйен, к примеру, извинялась за ЕС дважды) и обещания денег и другой помощи, кстати, так до сих пор и не выполненные. Но осадок или, вернее, глубокая рана осталась.

«Италия была влюблена в общеевропейский проект, но сейчас его разлюбила,- образно и четко объясняет нынешнее отношение итальянцев к Брюсселю профессор истории Марк Лазар.- И не знаю, удастся ли Европе вернуть то доверие».

Высокопоставленные чиновники в правительстве Италии, в главном итальянском банке и даже в канцелярии премьер-министра Джузеппе Конте в один голос говорят о беспрецедентной волне гнева простых итальянцев в отношении Евросоюза, которая нарастает по мере гибели все новых и новых тысяч больных от коронавирусной инфекции. Причем, есть чиновники, и их не так уж и мало, которые разделяют отношение соотечественников к Брюсселю.

Согласно апрельскому опросу, 59% итальянцев не видят смысла в существовании ЕС. Большинство участников другого опроса считают другом Китай, а половина видит в Германии врага.

Даже один из главных еврофилов на Апеннинах, бывший премьер Маттео Ренци, который сейчас входит в правящую коалицию на правах младшего партнера, не скрывает своего разочарования объединенной Европой. По его словам, главная проблема в том, что в коалиционном правительстве и правые, и левые считают все то, что произошло и происходит в Италии «ошибкой Европы».

В предстоящий четверг пройдет очередной общеевропейский саммит в видеоформате, на котором Конте вновь попросит выпустить совместные коронабонды. Для итальянцев они, возможно, больше символизируют даже не деньги и помощь в восстановлении экономики, а солидарность с остальной Европой, в которой северные страны им отказывают.

«Если итальянцы не получат положительный ответ, то евроскептицизм еще больше усилится вместе с плохим отношением к Германии, которое закрепилось в психологии нашего народа с прошлых времен,- объясняет помощник министра финансов Пьер Паоло Баретта.- Исторически Германия всегда была нашим противником в трудные времена».

Едва ли Конте может рассчитывать на положительный ответ, потому что политическая цена вопроса для главных противников коронабондов - Ангелы Меркель и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте - сейчас слишком велика. Италию в таком случае будет ждать мрачное будущее, которое может привести, по словам французского президента Эмманюэля Макрона, к развалу объединенной Европы.

Конечно, в Брюсселе, Берлине и Гааге могут думать, что, намекая или даже открыто говоря о выходе из ЕС, итальянцы блефуют. Так же, как греки, которые несколько лет назад угрожали тем же самым, но в конце концов капитулировали. К тому же, даже без коронабондов кое-какую финансовую помощь Рим от Брюсселя, конечно же, получит.

Но здесь на сцену выйдет гипертрофированное самолюбие итальянцев, которое может сыграть немалую роль в принятии политических решений. Следует также помнить, что Конте руководит хрупкой коалицией, главную скрипку в которой играют популистское движение «Пять звезд» и Демократическая партия. Эти политические силы с диаметрально противоположными программами объединились в прошлом году с одной-единственной целью – не дать вернуться к власти их общему врагу Маттео Сальвини, возглавляющему ультраправую популистскую партию «Лига».

«Лига», хотя сейчас и находится в оппозиции, по-прежнему остается самой популярной партией на полуострове. К примеру, согласно опросам, она опережает Демократическую партию на 8 процентов. Сальвини лишь ждет возможности захватить власть.

На подходе к власти лидер ультраправых тоже заигрывал с евроскептиками и говорил о выходе из еврозоны, но придя к власти, быстро убавил тон. Сейчас ситуация изменилась, и он наверняка считает, что появился отличный шанс вернуться к власти на новой волне евроскепсиса.

«Это не союз,- приводит его слова о Евросоюзе Bloomberg.- Это гнездо змей и шакалов. Сначала мы победим вирус, а затем хорошенько подумаем об отношениях с Европой. Если это будет выгодно, мы распрощаемся с ней и уйдем, даже не поблагодарив».