Курс доллара: рубль отреагировал на исторический провал нефти

Накануне вечером российский рубль рухнул к основным резервным мировым валютам на фоне обвального падения цен на «чёрное золото». Так, по данным на 22:00 мск курс доллара составил 75,18, что на 1,19 руб. выше уровня закрытия торгов пятницы. Мощно вырос и евро, который в это время торговался по 81,645 ркб., подорожав на 1,27 руб.

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Вчерашний обвал нацвалюты связан с тем, что уже в ближайшее время «чёрное золото» будет негде хранить, потому что его слишком мало покупают. К тому же срок действия майских контрактов на WTI фактически закончился. В мае же по ним должна пройти поставка самой нефти. При этом биржевики зарабатывают только на покупке-продаже этих самых контрактов. Сама же нефть в бочках им уже была не нужна. Поэтому вчера все спешили избавиться от этих контрактов, чтобы избежать поставки нефти, для которой места в американских хранилищах просто нет.

Именно это привело вечером в понедельник к удивительным торгам на Лондонской бирже, которые завершились тем, что майские фьючерсы на WTI сначала упали ниже 9 долл. за баррель, затем ниже 5 долл., потом обвалились к нулю, а в 21:30 мск впервые в истории торговались по отрицательной цене, которая в моменте составляла почти минус 40 долл. за баррель (минус 315%). Другими словам продавцы стали доплачивать покупателям нефти WTI по 40 долл. за бочку.

Как заявила Екатерина Грушевенко из Центра энергетики московской школы управления «Сколково», то что происходило в понедельник на рынке нефти – беспрецедентный факт. При это она подчеркнула, что на физическом рынке хранилища не переполнены и предпосылок для такого крутого пике не было.

«Думаю, что теперь стоит ожидать серьёзных разбирательств, почему торги не были остановлены раньше», – резюмировала эксперт, предположив, что на физическом рынке вряд ли стоит ожидать продажи нефти за доплату.

При этом российская нефть марки Urals вечером в понедельник также торговалась по отрицательной цене, опустившись до минус 2 долл. за баррель. Вместе с тем снизилась и стоимость нефти марки Brent. По данным на 22:10 мск она опустилась до 25,91 долл. за баррель Последний раз ниже 26 долл. цена на «чёрное золото» этого сорта опускалась 2 апреля.

По мнению Гийом Треска – старшего стратега Credit Agricole SA – более низкие цены на нефть в США и всё ещё низкие цены на Brent будут продолжать препятствовать восстановлению роста на развивающихся рынках.

«Это может поставить крест на восстановление рубля, не оставив ему никаких шансов», – подчеркнул он.

Аналитики «Нордеа Банка» считают, что рубль сейчас ничего не спасёт, в том числе ожидаемое снижение ставки ЦБ РФ.

«В рамках текущей недели рубль формально имеет два внутренних фактора поддержки: приближение апрельского пика налоговых платежей и предстоящее в пятницу заседание Банка России, по итогам которого мы ожидаем снижения ставки на 25 б.п. – напомнили они. – Однако в условиях ограниченных объёмов налоговых выплат и сдержанного аппетита со стороны инвесторв к рисковым активам, эти факторы вряд ли станут источником существенного улучшения позиций рубля».

Эксперты банка считают, что в случае умеренно позитивного внешнего фона к концу недели рубль может вернуться в диапазон 73,00-74,00 в паре с долларом и ниже 80,00 в паре с евро.

«Внешний фон при этом продолжит определяться динамикой распространения нового типа коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. Темпы распространения остаются весьма высокими, порождая тревожные ожидания продления мер карантина, поэтому значимых поводов для оптимизма очень мало», – резюмировали в «Нордеа Банке»

В свою очередь Юрий Кравченко из «Велес Капитал» напомнил, что помимо рухнувшей в цене нефти дополнительным негативным фактором для рубля накануне выступало общее неприятие к рискованным активам, которое выражалось в падении основных фондовых индексов и укреплении доллара как в основных валютных парах, так и к большинству валют на развивающихся рынках.

«Но несмотря на это, почти весь месяц рубль показывает одну из лучших динамик среди всех валют EM. При этом ежедневные продажи валюты российским регулятором на локальном рынке продолжают компенсировать сокращение притока валютной выручки из-за снижения нефтегазовых доходов», – пояснил Кравченко.

Одновременно важную поддержку национальной валюте, как считает эксперт, продолжает оказывать резкое сжатие импорта в результате действия ограничений на передвижение и закрытия международных границ.

«Однако, я бы не стал сейчас утверждать, что у рубля хорошие перспективы, как на этой неделе, так и в долгую. Если ситуация на нефтяном рынке не нормализуется, а к этому предпосылок, честно говоря, немного, то рубль продолжит снижаться как к доллару, так и к евро. Хотя уйти в паре с долларом в диапазон 77,00-78,00 рублю всё-таки не даст ожидаемое снижение ставки со стороны Центробанка, заседание которого состоится в эту пятницу», – резюмировал он.