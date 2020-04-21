Мировая авиация взывает о помощи

Точную сумму требуемой помощи отраслевые лоббисты не называют, но понятно, что речь идет о многих десятках миллиардов долларов. Если верить новому прогнозу IATA, то по итогам нынешнего года пассажиропоток на воздушном транспорте сократится почти на половину, в результате чего все авиакомпании мира в сумме потеряют 314 млрд долларов.

Уже сейчас из-за обвального падения пассажиропотока многие авиакомпании перестали генерировать выручку и вот-вот столкнутся с невозможностью платить по своим счетам, в том числе, выплачивать зарплату, – говорит Коттон, – именно поэтому так важно, чтобы правительства предприняли смелые и решительные действия.

Известно, что из-за пандемии коронавируса авиаперевозчики всего мира уже вывели из эксплуатации почти две трети всего парка реактивных самолетов. То есть, порядка 14,5 тысяч воздушных судов. Если учесть, что каждый такой лайнер обслуживает как минимум пять различных экипажей, то получается, что временно безработными оказались свыше 70 тысяч пилотов и порядка 150 тысяч стюардов и стюардесс. Не секрет, что среднемесячная зарплата командира среднемагистрального воздушного судна составляет порядка 12-15 тысяч долларов, второго пилота – около 7 тысяч долларов, а стюардессы – не менее 3-3,5 тысяч долларов. Что же касается широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, то их пилоты и стюардессы зарабатывают примерно в полтора раза больше.

Таким образом, только на зарплаты экипажам простаивающих самолетов нужно каждый месяц тратить не менее 1,5 млрд долларов. Но у самих авиакомпаний таких средств сейчас нет, поэтому они отправляют своих сотрудников в отпуска, причем, часто без сохранения содержания, либо же просто увольняют персонал. Именно так поступило руководство крупнейшего лоукостера Европы – ирландской Ryanair. А вот, скажем, топ-менеджмент Air Malta предложил своим пилотам и стюардессам платить всего по 1200 евро за каждый месяц простоя. При этом руководство мальтийской авиакомпании пообещало вернуть прежние ставки оплаты труда сразу же после завершения кризиса. Большинство экспертов склонны полагать, что постепенное восстановление международного авиасообщения начнется с сентября. Правда, структура спроса, и, соответственно, самих перелетов к этому времени кардинально изменится. Так, почти наверняка сократится количество трансконтинентальных рейсов, выполняемых на большие расстояния. А значит, с рынка уйдут четырехдвигательные широкофюзеляжные лайнеры большой вместимости – Airbus A-340, A-380 и Boeing 747. Независимый авиационный консультант Эндрю Чарлтон в интервью Daily Mail так прямо и сказал: «Вы больше не увидите на рейсах Boeing 747, а Airbus A-380 останутся считанные единицы – их смогут обслуживать лишь самые финансово благополучные авиакомпании». Уже сейчас из 239 таких лайнеров европейского концерна в эксплуатации остались лишь четыре машины, что составляет менее 2% парка этих воздушных судов. Эти самолеты все еще продолжают летать на рейсах China Southern Airlines, Qatar Airways и Lufthansa.

Зато резко увеличится доля региональных и ближнемагистральных рейсов, что наверняка обеспечит популярность наиболее распространенных воздушных судов такого класса. Но это еще не все. Глава Ryanair Майкл О’Лири уверен, что, когда появятся первые признаки восстановления спроса, на рынке неизбежно начнутся ценовые войны. «Наша главная задача в краткосрочной перспективе заключается не в том, чтобы заработать деньги, а в том, чтобы резко нарастить трафик любыми способами. «Надо сделать так, чтобы пилоты и бортпроводники снова летали, а самолеты не стояли на земле» – говорит О’Лири – «Именно поэтому Ryanair готова будет продавать билеты на свои рейсы за 9,99 евро и даже за 0,99 евро». По словам главы Ryanair, многие люди, запертые сейчас в квартирах, наверняка захотят поехать в отпуск, когда все это закончится – именно за этих пассажиров развернется основная борьба. Вопрос лишь в том, кто из авиакомпаний к этому времени останется на рынке. Не исключено, что подавляющая часть авиаперевозчиков не получит финансовой помощи и просто не доживет до восстановления рынка.

На сегодняшний день большинство государств пока еще не объявили размер финансовой помощи своим авиаперевозчикам. Исключения составляют лишь некоторые арабские монархии, Сингапур, Китай, Россия и США. Так, по словам главы Минфина США Стивена Мнучина, его ведомство уже перечислило 2,9 млрд долларов американским авиакомпаниям на выплату заработной платы. Эти средства получили в общей сложности 56 авиакомпаний, включая таких гигантов как United Airlines и American Airlines. «Мы будем проводить и дополнительные выплаты, в том числе крупным авиакомпаниям, которые заключат с властями соответствующее соглашение» – говорит Мнучин. Этот документ, среди прочего, предусматривает запрет на увольнение персонала, а также отказ от выплат дивидендов и вознаграждения топ-менеджменту. Так, например, для United Airlines зарезервировано 3,5 млрд долларов прямой финансовой помощи и еще полтора миллиарда долларов Минфин готов предоставить этой авиакомпании в виде кредита по льготной ставке. А, например, для American Airlines предусмотрено 5,8 млрд долларов поддержки, из которых 1,7 млрд долларов правительство представит в качестве кредита. Но при этом Минфин получит возможность конвертировать в акции перевозчиков как минимум 10% от суммы выданных средств.

Что же касается России, то наши власти на первом этапе пообещали выделить национальным авиакомпаниям всего около 25 млрд рублей. Это означает, что и наше участие в борьбе за пассажиров после восстановления рынка, скорее всего, будет весьма ограниченным.