Нефть Brent обвалилась до 19 долл. за баррель, РТС удержал 1000 пунктов

Российский рынок акций под давлением нефти. Днем ранее американский рынок переживал историческое падение нефти WTI до отрицательной стоимости, во вторник антирекорды бьет российский сорт «черного золота» - последний раз Brent стоила 19 долларов за баррель в январе 2002 года. Одни эксперты готовятся к краху нефтяного рынка, другие призывают не спешить с выводами и дождаться начала сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Индекс Мосбиржи вторую торговую сессию подряд падает на -1,50% до 2488,02 пунктов. Индекс РТС обрушился на -5,26% до 1012,15 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:25 мск стоила 19,25 долларов за баррель (-24,72%). Российская валюта на этом фоне слабеет – 77,35 рублей за доллар.

Во вторник сразу несколько компаний были включены в список системообразующих предприятий. Среди них был и «Яндекс» (-2,82%), однако акции компании по итогам торговой сессии оказались в минусе. Акции «Норникеля» (-3,97%) на фоне падения палладия на 10% . Падали акции нефтяников: «Русснефть» (-4,68%), «Татнефть» (обыкновенные -2,40% , «префы» -3,25%), «Транснефть» («префы» -2,86%), «Лукойл» (-1,05%), «Роснефть» (-1,27%).