У беспрецедентного обвала нефти есть простое объяснение

В понедельник впервые в истории стоимость баррель нефти марки WTI опускалась ниже ноля. Это значит, что торговцы нефтью готовы были доплатить (!) покупателям за то, чтобы те забрали у них сейчас никому не нужную из-за обвала спроса и перенасыщения рынков нефть.

Масштабы обвала цен беспрецедентны. Нефть марки WTI, в основном добываемая в Америке, подешевела на 55,9 долларов, то есть на 306%! Цена барреля опускалась в понедельник до минус 37,63 доллара. Это рекордное падение, по данным Dow Jones, с 1983 года, начала фиксирования данных стоимости нефти марки WTI.

Одним из объяснений переизбытка нефти на рынках, кроме снижения спроса, вызванного остановкой глобальной экономики из-за пандемии коронавируса COVID-19, является отсутствия мест для ее хранения. Все хранилища уже заполнены «черным золотом» или близки к полному заполнению. К примеру, по данным Управления энергетической информации США (EIA), по состоянию еще на 10 апреля хранилища в крупнейшем нефтяном хабе Америки в Кушинге, штат Оклахома, были заполнены на 72%.

«Свободного места для хранения не осталось,- объясняет директор Mizuho Боб Ягер,- поэтому нефть фактически сейчас ничего не стоит. Когда цена опускается в минус, это значит, что они (производители) платят за то, чтобы (покупатели) у них забрали нефть».

Еще один не менее важный фактор – временной. Произошло стечение ряда чрезвычайных форс-мажорных обстоятельств, называемых «черными лебедями». Обычно черные лебеди приходят в единственном числе и этого вполне достаточно для сильной встряски рынков. Сейчас же нефтяникам особенно «повезло» - к человечеству пришли сразу два черных лебедя: к перепроизводству нефти и низким ценам добавилась и пандемия коронавируса, которая остановила практически всю глобальную экономику и заставила человечество сидеть дома и никуда не ездить и ничего не делать.

Впрочем, у вчерашнего "исторического события" есть очень простое техническое объяснение. Согласно источникам Bloomberg, у одного из американских биржевых фондов (ETF) на руках оказались 25 процентов, находящихся в обращении нефтяных фьючерсов WTI на поставки в мае 2020 года. Инвестор просто резко сбросил весь объем майских контрактов, так как "бумажный" фонд физическими поставками нефти в прицеипе не занимается. В результате майские котировки сначала упали до нуля, а затем и вовсе ушли в отрицательную зону.

При этом аналитики не склонны недооценивать тяжелую ситуацию у нефтяников – у них жесточайший кризис, чреватый многочисленными банкротствами. Достаточно сказать, что в нефтяном секторе США за пять недель очень важный показатель - число буровых установок снизится по прогнозам на 260 единиц, что очень много.

Какой бы катастрофической ни выглядела сложившаяся ситуация, коллапса «нефтянки», конечно, не будет. Хотя число банкротств, особенно среди американских сланцевиков, наверное, вырастет. Огромный переизбыток нефти, оцениваемый Международным энергетическим агентством в апреле в 29 млн бар./сутки, несмотря на рекордное соглашение ОПЕК+, скоро не рассосется. И все же паниковать не нужно. Например, июньские фьючерсы тоже, конечно, резко подешевели вдвое, но все же не обвалились, как майские. По ним нефть должна поставляться по ценам немногим выше 20 долларов за баррель со знаком «+». То есть, как положено, платить должны покупатели, а не продавцы.

Июньские фьючерсы истекают в середине мая (19) и именно по ним, считают специалисты и аналитики, а не по отрицательным майским фьючерсам следует прогнозировать судьбу нефтяного рынка. Она будет тяжелой, но не катастрофичной. И что самое главное – она (судьба) будет, то есть нефтяной сектор сохранится и со временем наверняка восстанет из пепла.