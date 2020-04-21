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Почти на 80% выросло количество российских ИП, прекративших деятельность

Москва, 21.04.2020

В марте текущего года прекратили свою работу 66,8 тыс. ИП, что на 77,2% больше, чем в марте прошлого года, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы. Уточняется, что в марте 2019 года сообщили о сворачивании деятельности ИП  37,7 тыс. предпринимателей.

За январь и февраль 2020 года разница с аналогичным периодом прошлого года  была чуть выше нулевой - в январе-феврале текущего года  прекратили деятельность 118,1 тыс. ИП, за за аналогичный период 2019 года - 117,7 тыс. То есть рост составил всего 0,3%.

В общей сложности за первый квартал 2020 года перестали вести предпринимательскую деятельность 185,1 тыс. ИП. Данные превышают показатели прошлогоднего аналогичного периода на 19,1% больше, в первом квартале прошлого года прекратили деятельность 155,4 тыс. ИП.

При этом создавались индивидуальные предприятия гораздо активней в этом году: за январь-февраль 2020 года число ИП выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32,9%, с 48,2 тыс. до 64,1 тыс. В марте динамика создания ИП снизилась на 13,4% по сравнению с 2019 годом с 137,5 тыс. до 119,1 тыс.

Если брать статистику за первый квартал, то число вновь созданных ИП в 2020 году упало по сравнению с аналогичным периодом прошлого года со 185,7 тыс. до 183,2 тыс.

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