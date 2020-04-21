Прогноз погоды: синоптики предупредили о новых погодных аномалиях

Климатическая обстановка в России продолжает оставаться нестабильной. Почти в ежесуточном режиме циклоны сменяются антициклонами, высокий температурный фон – низким, солнечная погода – пасмурной, дожди – снегопадами и наоборот…. По прогнозу синоптиков, до конца апреля на Русской равнине ожидаются очередные погодные аномалии.

Погода на Дальнем Востоке

Так, в регионы Дальнего Востока уже сегодня вторгся активный циклический вихрь, который принёс похолодание, осадки и сильный ветер. При этом в ночь на среду, 22 апреля во Владивостоке столбики термометров опустятся до минус 1-2, пойдёт дождь, который будет сменяться мокрым снегом.

Сильные осадки и понижение температуры прогнозируются на Сахалине. Здесь ещё накануне ярко светило солнце, а воздух прогревался до плюс 12. Но уже во вторник подморозило до минус 1, пошёл мокрый снег. В среду ожидается усилении ветра, порывы которого могут достигать 20-25 метров в секунду.

К концу недели антициклон переместится на север Японского моря. Поэтому в выходные сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега выпадут не только в Приморье и на Сахалине, но также в центральных и южных районах Хабаровского края.

Новые погодные аномалии прогнозируются в Амурской области. До среды включительно при минусовой температуре этот регион завалит снегом – за период ненастья на область обрушится более месячной нормы осадков. Например, в Благовещенске только за прошедшую ночь на город в виде снега выпало 19 мм осадков, при норме 24 мм.

Но уже с четверга, 23 апреля всё в очередной раз поменяется – осадки прекратятся, кучевые облака рассеются, а столбики погодных градусников поднимутся к понедельнику, 27 апреля почти до летних плюс 17-19.

Прогноз погоды до конца апреля в Сибири

Ещё с декабря прошлого года в северных регионах России удерживается аномально тёплая погода. Приносимое циклонами тепло из Атлантики практически исключило сильные морозы. Так, последний месяц 2019 года оказался здесь на 5 градусов выше обычных значений.

Текущий апрель на севере Сибири также идёт на рекорд. По данным синоптиков, здесь ещё ни разу среднесуточная температура воздуха не оказывалась ниже нормы и даже не приближалась к ней. А в отдельные дни положительная аномалия составляла 13-15 градусов. Не станут исключение и ближайшие 7-8 дней – вся последняя декада второго календарного месяца весны будет значительно выше нормы.

В частности, синоптики в шоке от фантастически аномальной жары, которая ожидается в Новосибирске в период с 22 по 24 апреля – даже ночью здесь будет плюс 15-16, а днём воздух прогреется… до 27-29 градусов выше нуля.

Прогноз погоды до конца апреля в СПб

Очередные погодные аномалии, по прогнозу синоптиков, ожидаются также в Санкт-Петербурге. До четверга, 23 апреля в городе на Неве будет относительно тепло. Так, в дневное время суток градусники покажут плюс 10-12, при этом осадки пока не прогнозируются. Но уже в ночь на пятницу столбики термометров опустятся до минус 1-2, утром 24 апреля выпадет снег.

В период с 25 по 29 апреля ожидается очень пасмурная погода. В светлое время суток воздух станет прогреваться всего до плюс 6-8, после полуночи остывать до нуля – минус 2. Возможны дождь и мокрый снег, а также северо-восточный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков на 10 дней

По прогнозу синоптиков, аномальная погода в ближайшие 10 дней ожидается в Москве. Так, сегодня в некоторых районах Москвы воздух прогревался до плюс 14-15. Зато в ночное время суток похолодает – столбики термометров опустятся до плюс 2-4.

В среду, 22 апреля характер погоды в столичном мегаполисе изменится мало – днём ожидается плюс 11-13, ночью – плюс 2-3. Атмосферное давление немного повысится, а влажность воздуха в дневные часы уменьшится, чаще будет проглядывать солнце.

В свою очередь во вторник Гидрометцентр объявил в регионе жёлтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Его порывы могут составить 20 метров в секунду. Предупреждение действует с 12:00 мск 21 апреля до полуночи 23 апреля.

В последующие дни усилится влияние обширного циклонического атмосферного фронта, станет прохладнее – всего плюс 4-6 днём и о нуля до плюс 2 - ночью. Кроме того станет очень пасмурно и пойдёт дождь.

27-29 апреля – по-прежнему будет облачно, прогнозируются осадки, местами обильные и продолжительные. Новые аномалии, по прогнозам синоптиков, ожидаются 30 апреля и в первых числах мая, когда тёплые воздушные массы, пришедшие из Атлантики, поднимут температурный фон до плюс 17-20.